Posłanka PO Izabela Leszczyna mówi o benzynie po 5 zł. Eksperci: to nierealne

Jak mówiła w programie posłanka, baryłka ropy jest dużo tańsza niż kiedy rządził Donald Tusk i jego rząd.

-Dlaczego ta cena jest dzisiaj taka wysoka? W cenie paliwa mamy zaszytą bardzo dużą marżę – tłumaczy wiceprzewodnicząca największej partii opozycyjnej. Wcześniej podobna deklarację, składał przewodniczący PO. Były premier Donald Tusk mówił, że benzyna będzie kosztowałaby 5 złotych 19 groszy, jeżeli to jego partia trzymałaby w rękach stery kraju.

Do tych zapowiedzi odniósł się dla Super Biznesu, Piotr Maciążek, ekspert rynku paliwowo-energetycznego, który stwierdził, że paliwo za 5 zł. to oczywiście w gospodarce rynkowej niemożliwe. Rząd nie ma wpływu na takie składowe paliwa jak ceny ropy, uszlachetniaczy etc.

-Trudno wyobrazić sobie także sytuację by tak drastycznie zdecydował się sprawować kontrolę właścicielską nad PKN Orlen, który jest spółką akcyjną. Mam tu na myśli wysokość marż. Mamy oczywiście w ostatnich miesiącach próby administracyjnego mrożenia cen paliw w regionie. Mam na myśli Węgry. Skończyło się to deficytami paliwa- uważa Maciążek, który dodaje, że zarówno Polska jak i Węgry nie jest niezależna paliwowo. Sporo importujemy. Nikt nie wyeksportuje do Polski paliwa w cenie poniżej kosztów rynkowych - stwierdził ekspert w rozmowie w Super Biznesie.

Co składa się na cenę litra popularnej 95-tki?

3,59 zł koszt zakupu w rafinerii;

1,15 zł akcyza;

0, 17 zł oplata paliwowa;

0,08 zł opłata emisyjna

0,39 zł marża detaliczna

1,24 zł VAT

Co składa się na cenę litra diesla?

1,27 zł VAT

0,44 zł marża detaliczna

0,08 zł opłata emisyjna

3,48 zł koszt zakupu w rafinerii

1,16 zł akcyza

0,37 zł opłata paliwowa

stan na 23 marca wg. BM Reflex

Według e-petrol aktualnie benzynę 95-oktanową w najbardziej atrakcyjnych cenach można tankować w województwie śląskim oraz na Warmii i Mazurach, gdzie płaci się za jej litr przeciętnie 6,56 zł. W drugim z wymienionych regionów z ceną 6,69 zł/l najtańszy jest też diesel. Autogaz kosztuje najmniej w województwie świętokrzyskim - 3,08 zł/l.

-Najdroższymi województwami są natomiast Dolny Śląsk i Mazowsze. W południowej części Polski najwięcej płaci się za Pb95 i LPG: 6,71 i 3,22 zł/l. W Polsce centralnej obowiązuje ta sama średnia cena popularnej benzyny oraz z ceną 6,83 zł/l najdroższy jest olej napędowy - czytamy w komentarzu e-petrol.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2023 r. wzrosły akcyza i opłata paliwowa (odpowiednio o ok. 14 gr/l benzyny i o 10 gr/l diesla), a stawka podatku VAT powróciła do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej - 23 proc. z 8 proc.

