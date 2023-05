Posłowie masowo uchwalili 15 ustaw. Emeryci, kredytobiorcy i przedsiębiorcy muszą się mieć na baczności

Jak przypomina portal Business Insider, na ostatnim posiedzeniu Sejmu przegłosowano aż 15 ustaw. Większość z nich trafi bezpośrednio do prezydenta oczekując na jego podpis - część zostanie przekierowana do Senatu. Czego dotyczą wspomniane ustawy?

Laptopy dla nauczycieli

26 maja 2023 roku, Sejm uchwalił poselski projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Na mocy projektu, nauczyciele po złożeniu wniosku otrzymają bon w wysokości 2500 zł na zakup laptopa. Bonu nie można wymienić na gotówkę. Z programu będzie można skorzystać do końca 2025 r.

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami

Kolejną ustawą uchwaloną 26 maja 2023 roku była ustawa o świadczeniu wspierającym, które będzie przysługiwało osobom z niepełnosprawnością po 18 roku życia. Jak wyjaśnia portal Business Insider "nowe przepisy uzależniają otrzymanie świadczenia wspierającego od punktacji w skali potrzeby wsparcia liczonej od 70 punktów. Będzie sześć progów wsparcia, liczonych co pięć kolejnych punktów. Wysokość świadczenia wyniesie od 40 do 220 proc. renty socjalnej (40, 60, 80, 120, 180, 220 proc. renty socjalnej otrzyma osoba przy kolejnych progach). Od 1 marca 2023 r. renta socjalna wynosi 1588,44 zł". Ponadto zniesione zostały ograniczenia dla opiekunów dotyczące aktywności zawodowej.

14. emerytura stałym świadczeniem

'Czternastka" została wprowadzona jako świadczenie stałe. "Wysokość czternastki będzie zależeć od wysokości pobieranych świadczeń. Będzie równa najniższej emeryturze (1 588,44 zł w tym roku), jeśli emeryt lub rencista otrzymuje co miesiąc nie więcej niż 2 900 zł. Osoby, które pobierają wyższe świadczenia, otrzymają 14. emeryturę proporcjonalnie pomniejszoną, w myśl zasady złotówka za złotówkę" - przypomina "BI'.

Lepsza ochrona tożsamości obywateli

Uchwalona została również ustawa wspierająca ochronę tożsamości obywateli. Na mocy ustawy możliwe będzie zastrzeżenie numeru PESEL. Dzięki temu rozwiązaniu obywatele będą chronieni przed zaciąganiem na ich dane przez oszustów zobowiązań finansowych. "Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL będzie też konieczna w przypadku wypłat gotówki, które pojedynczo lub jako suma wypłat dokonanych w danym dniu w placówce bankowej jednego dnia, będą przekraczać trzykrotność minimalnego wynagrodzenia" - informuje "Business Insider".

Ustawa skierowana do przedsiębiorców

Do Senatu trafi ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Jak tłumaczy Business Insider "za jej sprawą prawo do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność mają otrzymać użytkownicy komercyjnych gruntów, czyli m.in. właściciele biurowców, galerii handlowych, usług (...). Zasady przeznaczania do sprzedaży gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste będą określali wojewodowie w drodze zarządzenia i samorządy w drodze uchwały". Cena wykupu będzie wynosiła od Skarbu Państwa to będzie maksymalnie 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku płatności jednorazowej (25-krotność przy płatności ratach), nie więcej jednak niż 60 proc. gruntu a od samorządu to będzie co najmniej 20-krotność opłaty rocznej, jednak nie więcej niż wartość gruntu.

Bezpłatne przejazdy autostradami - ale nie wszystkimi

W miniony piątek Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która przewiduje zniesienie dla niektórych opłat za autostrady. "Nowelizacja zniesie opłaty za państwowe autostrady, które uiszczają kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli), czyli A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica" - wyjaśnia "BI".

Koniec wyprzedzania dla samochodów ciężarowych

Nowelizacja zabrania kierującemu pojazdem o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów ciężarowych obowiązującej na danej drodze.

Punkty karne nie będą już straszyć kierowców?

Kierowców czeka powrót do starych zasad. Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji będą usuwane już po roku a kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować sześć punktów karnych.

Kwestia bezpieczeństwa w aplikacjach przewozowych

Na mocy ustawy kierowcy z aplikacji przewozowych takich jak Uber czy Bolt będą poddawania dokładniejszej weryfikacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom. "Przedsiębiorca weryfikuje w trakcie wykonywania przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, co najmniej raz na 50 przewozów, jednak nie rzadziej niż raz na siedem dni, czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono" - informuje "BI".

Uznanie dowodu osobistego w aplikacji mObywatel

Nowe przepisy przegłosowane przez Sejm w miniony piątek pozwolą na posługiwanie się w kraju dokumentami w aplikacji, w tym dowodem osobistym, na równi z dokumentami tradycyjnymi.

Zmiany dla podatników. Podwyższenie wolnej od podatku kwoty darowizny

Nowości zakładają brak podatku od zbiórek, podwyższenie kwoty darowizny zwolnionej z podatku oraz pakiet slim VAT3. Ponadto zmiany obejmą również małżonków wspólnie wynajmujących nieruchomości (podniesienie limitu opodatkowania przychodów z najmu). Podwyższono również limitu dla małych podatników, zmieniono przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostosowano przepisy o sankcjach VAT do wyroku TSUE.

Rynek nieruchomości. Nadchodzi kredyt 2 proc. na zakup nieruchomości

26 maja 2023 roku rząd zakończył pracę na programem Pierwsze Mieszkanie. Program ten zakłada bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa. "Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). Oprocentowanie będzie oparte o stopę 2 proc. plus marża, ale po 5 latach będzie jego rewizja. Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł (w przypadku osób samotnych) lub 600 tys. zł (w przypadku małżeństw i/lub osób posiadających co najmniej 1 dziecko)" - przytacza "BI".

Oszczędnościowe konto mieszkaniowe

Jest to rozwiązanie skierowane do młodych osób dopiero rozpoczynających kariery zawodowe lub rodziców nastolatków, którzy chcą ułatwić swoim dzieciom start w przyszłość. Odsetek od zaoszczędzonych pieniędzy nie obejmie podatek Belki - dodatkowo oszczędności zasili również premia mieszkaniowa. Program ma ruszyć w lipcu 2023 roku.

Sołtys plus. Rządowy pomysł wsparcia dla wsi

Sołtysi, w przypadku spełnienia kryterium wieku oraz kadencji otrzymają świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich

W poniedziałek 29 maja 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. "Specjalna komisja będzie mogła badać działalność nie tylko posłów, senatorów, radnych, pracowników administracji, ale też członków zarządu spółek i rad nadzorczych, dyrektorów i pracowników spółek" - podkreśla "BI".

