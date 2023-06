Pospiesz się jeśli nie chcesz, by pieniądze z 500 plus przepadły! Ostatni dzień na złożenie wniosku!

Kredyt 2 proc. startuje! Wszystko, co musisz o wiedzieć o dopłatach!

Ogromna kara dla kierowców! Nowe przepisy od 1 lipca. Za brak "kartonika" grzywna do 30 tys. zł

Na początku czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus", który potrwa do końca maja 2024 roku. Świadczenie wychowawcze, zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

"Ważna wiadomość dla spóźnialskich rodziców. Jeszcze tylko dzisiaj, czyli do końca czerwca, możliwe jest złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy tak, aby pieniądze zostały wypłacone z wyrównaniem za czerwiec" - podkreśla minister Marlena Maląg. "Naprawdę nie warto zwlekać. Złożenie wniosku później jest równoznaczne z tym, że świadczenie będzie przysługiwało wyłącznie od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania" - dodaje szefowa MRiPS.

Wnioski można składać wyłącznie online i tak jak w latach poprzednich do dyspozycji są 3 kanały elektroniczne: portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia, PUE ZUS i bankowość elektroniczna.

Sonda Czy 500 plus powinno zostać Zniesione Podniesione Nie mam zdania