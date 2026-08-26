Potężne inwestycje PKP Intercity. Na co pójdzie 25 mld złotych?

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-08-26 14:52

Ogromne inwestycje PKP Intercity stają się faktem. Przewoźnik do 2030 roku przeznaczy 25,4 mld zł na tabor i infrastrukturę. Ta szeroko zakrojona modernizacja kolei obejmie budowę nowych zapleczy w Poznaniu i Bydgoszczy oraz remonty we Wrocławiu i Katowicach, co ma usprawnić obsługę pociągów.

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Na co PKP Intercity wyda ponad 25 miliardów złotych?

Państwowy przewoźnik kolejowy PKP Intercity rusza z potężnym programem modernizacyjnym, który ma odmienić podróże pociągami w Polsce. Spółka potwierdziła, że w latach 2025-2030 planuje wydać astronomiczną kwotę 25,4 mld zł. Pieniądze te zasilą zarówno zakup nowego taboru, jak i gruntowną przebudowę zaplecza technicznego w całym kraju.

Głównym celem tak ogromnych inwestycji PKP Intercity jest dostosowanie infrastruktury do obsługi nowoczesnych pociągów i przygotowanie się na rosnącą liczbę pasażerów. Mówiąc prościej, chodzi o to, by stacje postojowe i punkty serwisowe były w stanie sprawnie obsłużyć nowe, szybsze składy, a cała siatka połączeń działała bez zarzutu. Do 2030 roku wszystkie kluczowe stacje postojowe mają spełniać najwyższe standardy, co w praktyce oznacza krótsze postoje techniczne i większą niezawodność pociągów.

Gdzie PKP Intercity zbuduje nowe centra serwisowe?

Kluczowym elementem tej wielkiej modernizacji kolei będzie budowa od podstaw dwóch kompleksowych punktów utrzymania taboru w Poznaniu i Bydgoszczy. To właśnie tam powstaną nowoczesne centra, które zajmą się codzienną obsługą pociągów, co ma bezpośrednio przełożyć się na ich punktualność i niezawodność.

W Poznaniu, w rejonie ulicy Kolejowej, powstanie całodobowe centrum serwisowe. Prace projektowe już trwają, a budowa ma ruszyć w 2028 roku. Co dokładnie będzie się tam działo?

  • Przygotowanie składów do podróży (m.in. sprzątanie i uzupełnianie wody),
  • diagnostyka techniczna i drobne naprawy,
  • mycie pociągów, w tym usuwanie graffiti,
  • sezonowe przygotowanie składów (ogrzewanie zimą, chłodzenie latem).

Podobny obiekt, również działający przez całą dobę, zaplanowano w Bydgoszczy przy ulicy Nadrzecznej. Te gigantyczne inwestycje PKP Intercity mają zapewnić, że pociągi będą wyjeżdżać na trasy w idealnym stanie technicznym. We wrześniu 2026 roku spółka ogłosi przetarg na projekt, a cała budowa ma zakończyć się do 2030 roku.

Zakres funkcjonalny inwestycji jest zbliżony do planowanego zaplecza w Poznaniu. Obiekt będzie przeznaczony do całodobowej obsługi taboru wagonowego i trakcyjnego oraz realizacji podstawowych czynności utrzymaniowych, przygotowawczych i naprawczych – informuje PKP Intercity.

Modernizacja obejmie też Wrocław i Katowice. Co się zmieni?

Planowane inwestycje PKP Intercity nie kończą się na Poznaniu i Bydgoszczy. Wielkie zmiany czekają również istniejące zaplecza techniczne we Wrocławiu i Katowicach, które zostaną gruntownie zmodernizowane.

We Wrocławiu prace już trwają i są realizowane etapami. Bocznica zyskała już nowoczesną, całoroczną myjnię dla pociągów. W kolejce czekają dalsze zadania:

  • przebudowa i elektryfikacja części torów,
  • modernizacja zabytkowej lokomotywowni,
  • budowa hali do serwisowania klimatyzacji,
  • postawienie nowych magazynów.

Z kolei w Katowicach planowana jest kompleksowa przebudowa obecnego zaplecza w formule "zaprojektuj i buduj". Oznacza to, że jeden wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za projekt, jak i za jego realizację. W planach jest modernizacja starych i budowa zupełnie nowych obiektów, w tym warsztatów, hali naprawczej i biur. Jest tu jednak pewien haczyk. Realizacja katowickiego zadania jest w pełni uzależniona od inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych związanej z przebudową linii E65. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane ruszą w trzecim kwartale 2028 roku i potrwają do końca 2030 roku.

Wszystkie te działania, choć rozłożone w czasie, składają się na jeden, nadrzędny cel. Ta zakrojona na szeroką skalę modernizacja kolei ma sprawić, że podróże po Polsce staną się bardziej komfortowe i przewidywalne. Nowoczesne zaplecza techniczne to fundament niezawodnej i punktualnej kolei, na którą czekają miliony pasażerów.

EKG 2026 - Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity

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