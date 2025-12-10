Prokuratura Krajowa złożyła nowy wniosek o obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości Zbigniewa Ziobry, po tym jak poprzedni został oddalony przez sąd z powodu "licznych błędów".

Nowy wniosek, zgodnie z Prokuraturą, spełnia oczekiwania referendarza sądowego i wyraźnie wskazuje Skarb Państwa jako beneficjenta zabezpieczenia majątkowego.

Działania prokuratury są częścią szerszego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym Ziobrze postawiono 26 zarzutów, a wartość szkody oszacowano na co najmniej 143 mln zł.

Wniosek o trzymiesięczne aresztowanie Ziobry, któremu Sejm uchylił immunitet, ma być rozpatrzony przez sąd 22 grudnia, podczas gdy on sam przebywa za granicą.

Prokuratura Krajowa kontynuuje działania mające na celu zabezpieczenie majątku Zbigniewa Ziobry, w związku z toczącym się śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po tym, jak sąd oddalił pierwszy wniosek o obciążenie hipoteką przymusową jednej z nieruchomości byłego ministra, złożono nowy wniosek, który ma uwzględniać wcześniejsze zastrzeżenia.

Nowy wniosek po odrzuceniu poprzedniego

W środę, 10 grudnia 2025 roku, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że został złożony nowy wniosek w sprawie obciążenia hipoteką przymusową jednej z nieruchomości należącej do Zbigniewa Ziobry. Według niego, spełnia on oczekiwania referendarza, który oddalił poprzedni wniosek.

Przypomnijmy, że w połowie listopada br. Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów wniosek o aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości na trzy miesiące. Prokuratura wydała też postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym w postaci m.in. obciążenia tzw. przymusową hipoteką, wpisaną do ksiąg wieczystych, dwóch nieruchomości należących do Ziobry: w powiecie skierniewickim (woj. łódzkie) i krakowskim (woj. małopolskie). Zabezpieczenie - jak podkreślano - ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych takich jak np. grzywna. Takie postanowienie zatwierdzane jest przez sąd.

Błędy we wniosku przyczyną odrzucenia?

Radio RMF podało w środę, że Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej oddalił wniosek prokuratury, który dotyczył obciążenia tzw. hipoteką przymusową domu Ziobry w Jeruzalu (woj. łódzkie), a wydający w tej sprawie postanowienie referendarz sądowy wskazał na „liczne błędy” w tym wniosku.

Dziennikarzy zapytali o tę sprawę przebywającego w środę w Suwałkach ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Żurek powiedział, że jest w kontakcie z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem, od którego wie, że już „jest złożony wniosek, który spełnia oczekiwania osoby, która odmówiła dokonania tego wpisu”. Według niego, nie można mówić o nieuwzględnieniu zabezpieczenia, a raczej o „niedokonaniu stosownego wpisu w księgach wieczystych i to też na części nieruchomości, które mają być objęte tym zabezpieczeniem”. - Na pewno będziemy z tego wyciągać wnioski. Ja sprawdzę, czy rzeczywiście był to błąd osoby, która ten wniosek wypełniała (...), czy rzeczywiście były to jakieś ponadstandardowe wymogi tej osoby, która miała dokonywać wpisu. Wiemy, że czasem te same przepisy są różnie interpretowane przez różne osoby. Nie traktuję tego w kategoriach porażki – powiedział minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny. Podkreślił, że nie komentuje on decyzji referendarza, a takie odmowy się zdarzają. - Każdy, który składał wnioski różnego rodzaju do sądu wie, że czasem trafiamy na osobę, która czyta w określony sposób określony wniosek - powiedział Żurek.

Prokuratura wskazuje na Skarb Państwa

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał PAP w środę, że prokurator prowadzący śledztwo ocenił postanowienie rawskiego sądu jako „niezasadne”, uznał jednak, że „sprawność postępowania uzasadnia złożenie nowego wniosku”.

W związku z tym - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej - „postanowieniem z 4 grudnia br. prokurator zmienił postanowienie z 12 listopada br. o zabezpieczeniu majątkowym, wprost wskazując, że zabezpieczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa i ma na celu wykonanie grożącego podejrzanemu obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem”.

Zabezpieczenie majątku Ziobry

W listopadzie br. prokurator prowadzący śledztwo dot. nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec Ziobry obejmujące obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków na jego rachunku bankowym.

Rzecznik Prokuratury Krajowej zaznaczał wówczas, że w ocenie prokuratury spełnione są obie przesłanki zastosowania zabezpieczenia majątkowego. Po pierwsze, zarzuty wobec Ziobry dotyczą czynów, za które grożą sankcje finansowe, a szkoda określona w śledztwie – jak przypomniał prok. Nowak – wynosi nie mniej niż 143 mln zł. Po drugie, zachodzi uzasadniona obawa, że bez zabezpieczenia wykonanie orzeczenia o charakterze majątkowym będzie niemożliwe lub istotnie utrudnione.

Uchylenie immunitetu i wniosek o areszt

Sejm uchylił immunitet poselski Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie 7 listopada br., w związku z zarzucanymi nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Tego samego dnia, kilka godzin później, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW.

W połowie listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek prokuratury o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć 22 grudnia br.

Pobyt za granicą i warunki powrotu

Do tej pory Ziobro przebywał w Budapeszcie, a ostatnio w Brukseli. Nie zadeklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. W ubiegłym tygodniu Ziobro zadeklarował, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli „zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom”, zostaną przywróceni „nielegalnie odwołani prezesi sądów” oraz „legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy”.

