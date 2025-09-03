Powrót legendy: Sklepy Dino oferują kultowe gumy Donald, symbol dzieciństwa z lat 80. i 90., które były słynne z kolekcjonerskich komiksów (ok. 100 wersji).

Dzięki akcji "2+4 gratis" (kup 2, a 4 dostaniesz za darmo) cena jednej gumy Donald w Dino spada z 29 gr do zaledwie 9 gr.

Prosta dostępność: Aby skorzystać z promocji na gumy Donald, nie potrzebujesz żadnych kart lojalnościowych ani aplikacji – wystarczy, że kupisz odpowiednią liczbę sztuk.

Oprócz gum Donald, w sklepach wciąż dostępne są inne kultowe słodycze z PRL-u, takie jak Kukułki (26-35 zł/kg) czy Irysy (22-27 zł/kg).

Kultowe gumy Donald z lat 80. i 90. w promocyjnej cenie

Sieć handlowa Dino wie, jak trafić w serca Polaków, budząc wspomnienia z dzieciństwa. W sklepach pojawiły się legendarne gumy Donald, które były hitem wśród dzieci i młodzieży ponad dwie dekady temu. Teraz, dzięki Dino, możesz przenieść się w czasie i poczuć smak dawnych lat, korzystając z wyjątkowej promocji.

Guma Donald – smak dzieciństwa w Dino

Gumy Donald, które znajdziemy w ofercie Dino, to prawdziwy symbol schyłku PRL-u i szalonych lat 90. To coś więcej niż tylko słodki smak, który szybko znikał. Sekretem popularności tych słodyczy były komiksy, które znajdowały się w każdym opakowaniu. Dzieciaki kolekcjonowały te małe historyjki obrazkowe i wymieniały się nimi między sobą. Szacuje się, że powstało około 100 różnych wersji komiksów! To właśnie te drobne historyjki rysunkowe w środku sprawiły, że gumy Donald stały się symbolem dzieciństwa dla dzisiejszych 30- i 40-latków.

W regularnej cenie jedna guma kosztuje 29 groszy, ale Dino przygotowało specjalną promocję, dzięki której możesz obniżyć tę cenę aż do 9 groszy za sztukę. Jak to zrobić?

Promocja 2+4 gratis – gumy Donald za grosze

Dino, chcąc przyciągnąć klientów tęskniących za smakami z przeszłości, wprowadziło promocję 2+4 gratis. Oznacza to, że kupując sześć gum Donald, zapłacisz tylko za dwie, a pozostałe cztery otrzymasz gratis. W ten sposób cena jednej gumy spada do zaledwie 9 groszy. Co ważne, aby skorzystać z promocji, nie potrzebujesz żadnych kart lojalnościowych ani aplikacji. Po prostu wchodzisz do Dino i bierzesz tyle gum, ile potrzebujesz.

Kultowe smaki PRL-u wracają na salony

Gumy Donald to tylko jeden z wielu słodyczy z czasów PRL-u, które dziś wracają do łask. Kto z nas nie pamięta Kukułek – słodko-gorzkich cukierków z alkoholowym nadzieniem? A może Irysów – twardych karmelków, które niejednemu połamały zęby? Te słodycze wciąż można znaleźć w sklepach - pisze "Fakt". Ceny? Kukułki kosztują od 26 do 35 zł za kilogram, a Irysy od 22 do 27 zł.

