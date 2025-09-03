Powrót do przeszłości! Legendarne słodycze w Dino za jedyne 9 groszy!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-09-03 9:50

Dino rozbudza sentymenty! W popularnej sieci handlowej pojawiły się kultowe gumy Donald, które królowały w czasach PRL-u i w latach 90 - pisze "Fakt". Teraz możesz je kupić w wyjątkowej promocji – za jedyne 9 groszy za sztukę! Sprawdź, jak skorzystać z tej nostalgicznej oferty!

Zdjęcie sklepu Dino z wstawką pokazującą półkę ze słodyczami, w tym kultowymi gumami Donald, dostępnymi w promocyjnej cenie 9 groszy za sztukę dzięki akcji 2+4 gratis. Nostalgiczna oferta Dino przywołuje wspomnienia dzieciństwa lat 80. i 90. Więcej o tej akcji promocyjnej przeczytasz na Super Biznes.

i

Zdjęcie sklepu Dino z wstawką pokazującą półkę ze słodyczami, w tym kultowymi gumami Donald, dostępnymi w promocyjnej cenie 9 groszy za sztukę dzięki akcji 2+4 gratis. Nostalgiczna oferta Dino przywołuje wspomnienia dzieciństwa lat 80. i 90. Więcej o tej akcji promocyjnej przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Powrót legendy: Sklepy Dino oferują kultowe gumy Donald, symbol dzieciństwa z lat 80. i 90., które były słynne z kolekcjonerskich komiksów (ok. 100 wersji).
  • Dzięki akcji "2+4 gratis" (kup 2, a 4 dostaniesz za darmo) cena jednej gumy Donald w Dino spada z 29 gr do zaledwie 9 gr.
  • Prosta dostępność: Aby skorzystać z promocji na gumy Donald, nie potrzebujesz żadnych kart lojalnościowych ani aplikacji – wystarczy, że kupisz odpowiednią liczbę sztuk.
  • Oprócz gum Donald, w sklepach wciąż dostępne są inne kultowe słodycze z PRL-u, takie jak Kukułki (26-35 zł/kg) czy Irysy (22-27 zł/kg).

 Kultowe gumy Donald z lat 80. i 90. w promocyjnej cenie

Sieć handlowa Dino wie, jak trafić w serca Polaków, budząc wspomnienia z dzieciństwa. W sklepach pojawiły się legendarne gumy Donald, które były hitem wśród dzieci i młodzieży ponad dwie dekady temu. Teraz, dzięki Dino, możesz przenieść się w czasie i poczuć smak dawnych lat, korzystając z wyjątkowej promocji. 

Guma Donald – smak dzieciństwa w Dino

Gumy Donald, które znajdziemy w ofercie Dino, to prawdziwy symbol schyłku PRL-u i szalonych lat 90. To coś więcej niż tylko słodki smak, który szybko znikał. Sekretem popularności tych słodyczy były komiksy, które znajdowały się w każdym opakowaniu. Dzieciaki kolekcjonowały te małe historyjki obrazkowe i wymieniały się nimi między sobą. Szacuje się, że powstało około 100 różnych wersji komiksów! To właśnie te drobne historyjki rysunkowe w środku sprawiły, że gumy Donald stały się symbolem dzieciństwa dla dzisiejszych 30- i 40-latków.

W regularnej cenie jedna guma kosztuje 29 groszy, ale Dino przygotowało specjalną promocję, dzięki której możesz obniżyć tę cenę aż do 9 groszy za sztukę. Jak to zrobić?

Promocja 2+4 gratis – gumy Donald za grosze

Dino, chcąc przyciągnąć klientów tęskniących za smakami z przeszłości, wprowadziło promocję 2+4 gratis. Oznacza to, że kupując sześć gum Donald, zapłacisz tylko za dwie, a pozostałe cztery otrzymasz gratis. W ten sposób cena jednej gumy spada do zaledwie 9 groszy. Co ważne, aby skorzystać z promocji, nie potrzebujesz żadnych kart lojalnościowych ani aplikacji. Po prostu wchodzisz do Dino i bierzesz tyle gum, ile potrzebujesz.

Kultowe smaki PRL-u wracają na salony

Gumy Donald to tylko jeden z wielu słodyczy z czasów PRL-u, które dziś wracają do łask. Kto z nas nie pamięta Kukułek – słodko-gorzkich cukierków z alkoholowym nadzieniem? A może Irysów – twardych karmelków, które niejednemu połamały zęby? Te słodycze wciąż można znaleźć w sklepach - pisze "Fakt".  Ceny? Kukułki kosztują od 26 do 35 zł za kilogram, a Irysy od 22 do 27 zł.

Marcin Wiącek - rzecznik praw obywatelskich, Karpacz 2025

Polecany artykuł:

Znana sieć w Polsce daje rabat na zakupy za każdą oddaną butelkę. Stawka szokuj…
QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Pytanie 1 z 20
Który z tych przysmaków był często spożywany prosto z krzaka, bez żadnych dodatków?
QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROMOCJE
SŁODYCZE
DINO