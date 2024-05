Powrót legendy. Ursus przyjmuje zamówienia na nowe ciągniki!

Ursus w stanie upadłości

Jak informuje serwis wrp.pl (Wiadomości Rolnicze Polska),mino upadłości nadal działają zakłady w Lublinie i Dobrym Mieście, planowany jest też kolejny przetarg na zakup spółki. Pomimo tego, że zakład Ursus jest postawiony w stan upadłości, to Syndyk ma zgodę na to, by produkcja odbywała się na normalnych zasadach stricte handlowo-komercyjnych. Jedynym minusem takiego działania jest to, że nie dysponujemy żadnymi zewnętrznymi finansowaniami i musimy wszystko realizować z własnych środków obrotowych – powiedział Andrzej Grzywacz będący dyrektorem zakładów Ursus w Lublinie, dla wrp.pl.

Spółka powraca z nowym ciągnikiem

Jak poinformował Andrzej Grzywacz, marka Ursus ma w planie produkować mały ciągnik Ursus C-325 o mocy 25 KM, a w przyszłości mocniejszą wersję 50-konną. Obecnie trwają rozmowy z niemieckim kontrahentem, aby ciągnik spełniał najnowsze normy. Już końcem kwietnia odbyły się jazdy próbne, szczegóły są jeszcze dopracowywane. Ostateczna wersja Ursusa C-325 trafi klientów jeszcze latem, przełomie lipca i sierpnia Obecnie trwają jeszcze prace nad wersją docelową maski ciągnika, by ta wyglądem od razu kojarzyła się z Ursusem.

Ursus C-325 z silnikiem Perkinsa

Wartość nowego Ursusa C-325 jest szacowana na ok. 47 tys. netto dla klienta końcowego. Ciągnik został wyposażony w 3 cylindrowy silnik Perkinsa o mocy 25 KM, który spełnia normę Stage V. Ponadto ma napęd na 4 koła, wspomaganie kierownicy, tylny TUZ o udźwigu 75 kg i wydatek hydrauliki na poziomie 20 l/min. Jak poinformował dyrektor Grzywacz, jednocześnie z produkcją nowego Ursusa C-325 trwają prace nad jego dodatkowym wyposażeniem.

