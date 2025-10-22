Od 2026 roku koniec z brązowymi workami na bioodpady w Gliwicach – tylko pojemniki będą akceptowane.

Każda nieruchomość jednorodzinna otrzyma bezpłatnie jeden pojemnik 240l, a dodatkowe można dokupić.

Zmiana ma ograniczyć plastik i uprościć system, umożliwiając oddawanie dowolnej ilości bioodpadów bez limitów.

Do pojemnika BIO wrzucamy m.in. trawę, liście, obierki i fusy, ale nigdy mięso, kości czy płynne resztki.

Koniec brązowych worków – wielka zmiana od 2026 roku

To najwyższy czas, by wykorzystać zapasy brązowych worków na odpady BIO. Jak informują urzędnicy, w Gliwicach będą one odbierane tylko do końca bieżącego roku. Od stycznia 2026 system odbioru bioodpadów zmieni się – mieszkańcy miasta będą mogli wystawiać dowolną ilość odpadów organicznych, ale wyłącznie w pojemnikach.

Każda nieruchomość jednorodzinna otrzyma od miasta jeden pojemnik o pojemności 240 litrów, a jeśli to za mało – można będzie dokupić kolejny na własny koszt. Dzięki temu odbiór bioodpadów będzie odbywał się bez limitów i dodatkowych opłat.

Ostatni moment na wykorzystanie worków

Wielu mieszkańców wciąż ma zapasy dawnych brązowych worków – pozostałość po wcześniejszym systemie segregacji. To już ostatnia okazja, by z nich skorzystać. Od nowego roku bioodpady w workach nie będą odbierane. Zmiana ma na celu ograniczenie zużycia plastiku i wprowadzenie jednolitych zasad dla wszystkich gospodarstw. Miasto zapewnia, że nowe rozwiązanie będzie prostsze i bardziej ekologiczne.

Co wrzucać do pojemnika BIO

Do brązowego pojemnika można wrzucać m.in.: trawę, liście, chwasty, rozdrobnione gałęzie, korę, trociny, obierki owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, zwiędłe kwiaty, suche pieczywo i ugotowane warzywa.

Z kolei nie wolno umieszczać w nim: mięsa, kości, popiołu, płynnych resztek jedzenia, odchodów zwierząt oraz bioodpadów w plastikowych workach.

Warto też pamiętać, że każdy pojemnik BIO musi być oznaczony adresem nieruchomości.

Złote Laury 2025 - Witold Witkowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.