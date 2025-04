i Autor: pixabay, zdjęcie ilustracyjne

PPK

Polacy stracili na emeryturach po zamieszaniu na giełdach! Jest jednak dobra wiadomość

Zawirowania na GPW odbiły się na wartości Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Czy to powód do paniki? Sprawdź, o ile spadły aktywa PPK, jak na te zmiany reaguje Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i dlaczego długoterminowa perspektywa wciąż rysuje się obiecująco. Dowiedz się, jak wahania giełdowe wpływają na oszczędności młodszych i starszych uczestników PPK i co zrobić, by nie stracić na inwestycji.