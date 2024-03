Praca w Straży Granicznej. Ile zarabiają strażnicy graniczni?

Praca w Straży Granicznej. Ile płacą?

Straż Graniczna szuka kandydatów, którzy chcieliby wstąpić w jej szeregi. Sposobem na promocję tych służb są wizyty funkcjonariuszy w szkołach ponadpodstawowych. Funkcjonariusze z Wydziału Organizacji i Promocji oraz Wydziału Kadr i Szkolenia Straży Granicznej odwiedzili uczniów w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, oraz w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Oczywiście na spotkaniach nie zabrakło pytań o zarobki? Jak podaje portal o2.pl, który informuje o wizycie funkcjonariuszy w szkołach, oferowane wynagrodzenie tuż po przyjęciu do służby wynosi 4364,09 zł netto (dla osób do 26 lat) oraz 4118,09 zł netto (dla osób powyżej 26 lat). Szybko przychodzi czas na podwyżkę. Po ukończeniu szkolenia podoficerskiego wynagrodzenie wzrasta już do 6064,33 zł netto (dla osób do 26 lat) oraz 5594,33 zł netto (dla osób powyżej 26 lat). Ale to nie wszystko, bo od marca tego roku funkcjonariuszom pełniącym służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej przysługuje dodatek graniczny w wysokości 450 zł.

Kto ma największe szanse na to, by faktycznie po ukończeniu szkoły średniej podjąć pracę w Straży Granicznej? Warunek numer jeden to posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego. Warunek numer dwa to nieposzlakowana opinia i niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Trzeba także m.in. mieć prawo do korzystania w pełni z praw publicznych, mieć co najmniej średnie wykształcenie, wykazać się dobrą formą fizyczną i psychiczną.

