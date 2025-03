Autor:

Ile w Niemczech zarobi odlewnik i hutnik?

Przykładowa oferta, logistyka.asmo-solutions.pl

Wynagrodzenie 2150-2550 euro netto

Gwarantowany wzrost wynagrodzenia po 6 tygodniach pracy

Zorganizowane zakwaterowanie

Niemiecka umowa o pracę na czas nieokreślony

Świadczenia socjalne: Kindergeld – 200€ na dziecko, ubezpieczenie, niemiecka emerytura

Praca na zmiany od poniedziałku do piątku

Praca przy piecu odlewniczym

Wdrożenie na terenie firmy

Wymagane pierwsze doświadczenie zawodowe, wykształcenie techniczne

Praca w Niemczech bez doświadczenia – przy nadgodzinach można zarobić 4 tys. euro miesięcznie

- Nie pracujemy na akord, tylko na godziny. Stawka jest taka, jak w całych Niemczech - 12,41 euro. Jeśli ktoś chce wypracować więcej i bierze nadgodziny, może dojść do 3,5-4 tys. euro miesięcznie. Po trzech miesiącach dostaję na rękę około 40 tysięcy złotych i myślę, że to dobra stawka. Oczywiście są różni ludzie, niektórzy chcą jak najszybciej skończyć - ale nasza ekipa wie, po co tu przyjeżdża. Dla niektórych to główne źródło dochodu – ujawnia cytowana przez wp.pl osoba znająca z doświadczenia realia pracy przy zbiorach na niemieckich polach. Ta sama publikacja opisuje również jak wygląda zapewniane przez pracodawcę zakwaterowanie.

- Miałyśmy kontenery po cztery osoby. Łóżka piętrowe, w każdym był też stół, krzesła, lodówka i szafka – to kolejna cytowana przez wp.pl relacja osoby znającej realia z doświadczenia. Polacy emigrując do pracy sezonowej najczęściej wybierają kraje takie jak Niemcy, Czechy, Szwecja czy Norwegia - przekazano w raporcie Personnel Service.