Pracodawcy ruszają na łowy! W tych branżach szukają pracowników od stycznia

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-12-09 14:48

Pierwszy kwartał 2026 roku przyniesie falę rekrutacji w polskich firmach. Ponad jedna trzecia pracodawców planuje zatrudniać nowych pracowników, a prognozy są najlepsze od dawna.

Trzech pracowników w odzieży ostrzegawczej i kaskach ochronnych, idących tyłem w długiej hali przemysłowej z regałami pełnymi towarów, symbolizujących rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Więcej o trendach na rynku pracy przeczytasz na Super Biznes.

  • 36 proc. firm planuje rekrutacje w pierwszym kwartale 2026 roku, podczas gdy tylko 13 proc. zapowiada zwolnienia
  • Najbardziej aktywne będą branże: motoryzacyjna (+43 proc.), finanse i ubezpieczenia (+35 proc.) oraz handel i logistyka (+32 proc.)
  • Północ Polski wykazuje największe zapotrzebowanie na pracowników (+31 proc.), podczas gdy południe pozostaje ostrożne (+7 proc.)
  • Średnie firmy zatrudniające 50-249 osób są najbardziej optymistyczne – ich prognoza wynosi +32 proc.
Rekrutacja w I kwartale 2026 – co pokazują dane?

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia przynosi optymistyczne wieści dla osób szukających pracy. Z badania przeprowadzonego na 502 polskich pracodawcach wynika, że 36 proc. firm zamierza zatrudniać w pierwszych trzech miesiącach przyszłego roku. Jednocześnie 47 proc. organizacji nie przewiduje żadnych zmian w liczbie pracowników.

Prognoza netto zatrudnienia osiągnęła poziom +22 proc. To wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z czwartym kwartałem 2025 roku i o 7 punktów wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

Które branże będą zatrudniać pracowników?

Sektor motoryzacyjny prowadzi w planach rekrutacyjnych z wynikiem +43 proc. To najwyższa prognoza spośród wszystkich analizowanych obszarów gospodarki. Firmy z tej branży wyraźnie potrzebują nowych kompetencji.

Branża finansów i ubezpieczeń zajmuje drugie miejsce z prognozą +35 proc. Tuż za nią plasuje się handel i logistyka (+32 proc.). Wysoki popyt na pracowników zgłasza także hotelarstwo, gastronomia i turystyka (+25 proc.).

Dobre perspektywy czekają również na kandydatów z sektora usług profesjonalnych, naukowych i technicznych. Budownictwo, nieruchomości, informacja i komunikacja oraz produkcja przemysłowa notują prognozę +17 proc. Sektor technologii i IT osiąga +13 proc., a sektor publiczny i ochrona zdrowia +10 proc.

Praca w Polsce – różnice regionalne

Geografia ma znaczenie w planach zatrudnienia. Północ Polski lideruje z prognozą +31 proc., tuż za nią północny zachód z wynikiem +30 proc. W centrum kraju wskaźnik wynosi +25 proc., na wschodzie +21 proc., a na południowym zachodzie +16 proc.

Najniższą, choć wciąż dodatnią prognozę odnotowano na południu kraju – zaledwie +7 proc. Eksperci tłumaczą te różnice przenoszeniem do Polski określonych procesów biznesowych, które wymagają wysokiej jakości i specjalizacji.

Wielkość firmy a plany rekrutacyjne

Średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników wykazują największy optymizm – ich prognoza wynosi +32 proc. Firmy liczące 250-999 osób osiągają wynik +27 proc.

Największe korporacje z ponad 5 tysiącami pracowników planują wzrost zatrudnienia na poziomie +19 proc. Małe firmy prognozują +14 proc., a mikroprzedsiębiorstwa +11 proc. Wszystkie kategorie wielkościowe zamierzają więc zatrudniać.

Nie masowe rekrutacje, a poszukiwanie kompetencji

Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce, podkreśla istotną zmianę na rynku pracy. Wysoka prognoza zatrudnienia nie oznacza masowych rekrutacji. To raczej pozytywne nastawienie do pozyskiwania określonych umiejętności.

Firmy przeprowadzają szczegółowe audyty talentów i precyzyjnie identyfikują luki kompetencyjne. Zmienia się pula wymaganych umiejętności – rośnie rola kompetencji analitycznych, technologicznych i operacyjnych. Organizacje mają środki na rekrutacje, ale inwestują je selektywnie.

Polska na tle Europy

W kontekście europejskim Polska plasuje się w czołówce krajów z pozytywnymi prognozami. Największe potrzeby rekrutacyjne zgłaszają Holandia (+36 proc.) i Irlandia (+31 proc.). Wśród sąsiadów Polski Niemcy prognozują +24 proc., a Czechy +23 proc.

Jedynie Słowacja przewiduje redukcję etatów (-3 proc.). Omawiane badanie objęło ponad 39 tysięcy pracodawców z 41 rynków na świecie i zostało przeprowadzone w październiku 2025 roku.

