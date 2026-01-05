Pracowałeś przed 1999 rokiem? Znajdź te dokumenty a dostaniesz wyższą emeryturę

Pracowałeś przed 1999 rokiem? Dowiedz się, jak możesz przeliczyć emeryturę.

Kluczowe będą dokumenty takie jak: świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach i inne.

Zeznania świadków mogą być pomocne w udowodnieniu stażu pracy.

Pracowałeś przed 1999 rokiem? Możesz przeliczyć swoją emeryturę na wyższą

Nasza emerytura jest (w dużym uproszczeniu) wyliczana na podstawie zgromadzonych przez nas składek zwaloryzowanych na koncie ZUS, podzielonych przez liczbę miesięcy życia, która nam pozostała (według danych GUS o średniej długości życia). Czyli im później przechodzimy na emeryturę - tym więcej mamy składek na koncie i tym mniej - statystycznie - miesięcy życia, więc im tym większą emeryturę. Te zasady zostały wprowadzone w 1999 roku w ramach reformy emerytalnej.

Najważniejszą zmianą reformy emerytalnej było to, że wysokość emerytury zaczęła zależeć głównie od sumy zgromadzonych składek i długości pracy, a nie od ostatnich zarobków, jak wcześniej. To również oznacza, że osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, mają teraz możliwość przeliczenia emerytury w szczególnych wypadkach.

Kiedy możemy ubiegać się o przeliczenie emerytury z ZUS?

Takie przypadki, to sytuacje w których emeryt przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponował wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które ZUS może uwzględnić w wyliczeniach, a także kiedy emeryt potrafi udowodnić zarobki za lata przed przejściem na emeryturę, lub zarobki po przyznaniu świadczeniu. Dotyczy to także sytuacji, gdy po przyznaniu emerytury, emeryt pracował lub opłacał składki na ubezpieczenia społeczne.

Od 1999 roku ZUS wprowadził indywidualne konta, na którym gromadziły się składki. Tym samym osoby, które pracowały wcześniej musiały mieć ustalony kapitał początkowy - czyli środki, które zakład ustalił na podstawie pracy danego ubezpieczonego przed 1999 rokiem.

Tym samym osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, jeśli udowodnią, że ich kapitał początkowy był większy niż ustalił ZUS, mogą liczyć na przeliczenie emerytury. Do dokumentów, które pomogą to ustalić należą np.

świadectwa pracy

zaświadczeni o zatrudnieniu

zaświadczenia o wynagrodzeniu

Do ZUS można dostarczyć także tzw. dowody szczątkowe, które zakład przeanalizuje, czyli:

legitymacja ubezpieczeniowa

wpisy o zatrudnieniu

umowy o pracę

archiwalne listy płac

dokumenty z zlikwidowanych miejsc pracy

książeczki wojskowe

legitymacje związków zawodowych

legitymacje służbowe

pisma pracodawcy

a nawet zeznania świadków (np. byłych pracowników)

i wszelkiego rodzaju dokumenty, które udowadniają, że pracowaliśmy przed 1999 rokiem

W przypadku zeznań świadków, dotyczy to jedynie osób zatrudnionych przed 15 listopada 1991 roku, lub po tym terminie, jeśli dokumenty zostały zniszczone wskutek powodzi w 1997 roku lub 2010 roku, a także pracowników młodocianych przed 1 stycznia 1975 roku, gdy pracodawca nie miał dokumentacji z tego okresu, ale może potwierdzić zawieranie umów.

Informacje o pracy możemy podać za pomocą formularza ZUS ERP-6.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz