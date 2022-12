Pracownicy Amazona nagrali piosenkę. Internauci i eksperci są bezlistośni. "Krindżówa tak mocna, że aż boli"

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Pracownicy Amazon ze świąteczną piosenką. Działania employer branding

Pracownicy polskiego oddziału Amazona nagrali świąteczną piosenkę - odbyło się to w ramach działań employer brandingowych. W realizacji teledysku wzięli udział finaliści programu "Amazon – Zespół z Pasją".

"To mój czas, wieje nam mocno pomyślności wiatr. Niesie na skrzydłach poprzez dziwny świat. Wiatr dobrych zmian. Chce moje życie ubrać w nowy plan. Nie bronię się, nie poddam się. Bo Zaufanie do Was mam. Bez pustych fraz - to mój czas" - brzmi fragment utworu do którego słowa napisał Hubert Puchta. Za część wokalną odpowiadają uczestnicy muzycznego projektu "Amazon – Zespół z pasją".

Projekt realizowany we współpracy z muzykami i influencerami

Jak informuje portal Wirtualne Media projekt realizowany był w ramach płatnej współpracy z ekspertami muzycznymi oraz influencerami - Grzegorzem Hyżym, Gromee (autor muzyki), Moniką Wydrzyńską i Piotrem Walickim.

"Finaliści programu Zespół z Pasją”pracują w Amazon od lat, mają różne wykształcenie, doświadczenie i stanowiska pracy. Jednak wszyscy bez wyjątku chwalą 4-dniowy tydzień pracy, dający im czas dla bliskich i na realizację pasji. Dlatego okazję, jaką dała im firma, musieli po prostu wykorzystać. Wszyscy chcą i kochają śpiewać, niektórzy już występowali, inni zrobią to po raz pierwszy" - wyjaśnił Amazon cytowany przez Wirtualne Media. W ramach akcji powstała płyta z nagraniami świątecznych coverów i autorskimi utworami "Ten świąteczny dzień" oraz "Nasz czas". Piosenki nagrywane były w profesjonalnym studiu i można je znaleźć na Spotify.

Utwór budzi kontrowersje. "Krindżówa tak mocna, że aż boli"

Firma Amazon często wzbudza kontrowersje. Głośnym echem odbiła się afera związana z doniesieniami o łamaniu praw pracowniczych. Również tak niewinny element jak świąteczna piosenka wzbudziła emocje wśród internautów. Głos zabrali również eksperci ds. wizerunku. Krytyczną opinię wystawił Amazonowi Wojciech Kardyś, ekspert ds. marketingu internetowego.

"Krindżówa tak mocna, że aż boli. Myślałem, że w 2022 roku żadna marka nie wpadnie na to by nagrać pracowniczą piosenkę. Drodzy, proszę, nie róbcie tego swoim markom" - podsumował ekspert w mediach społecznościowych".

