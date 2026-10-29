Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie zagwarantował, że ceny prądu w 2027 roku nie wzrosną. Wskazał na znaczenie pogody i decyzji Urzędu Regulacji Energetyki.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma rozpocząć pracę w 2036 roku. Druga planowana jest na 2040 rok.

Resort energii zapowiada inwestycje w ochronę infrastruktury krytycznej, sieci elektroenergetyczne i magazyny energii, które mają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw.

Grażyna Czekalińska, „Super Biznes”: Jest z nami Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Panie Ministrze, Polacy wciąż z niepokojem patrzą na swoje rachunki za prąd i ogrzewanie. Czy może pan obiecać, że w 2027 roku energia nie podrożeje?

Konrad Wojnarowski, wiceminister energii: Bezpieczeństwo dostaw jest dzisiaj najważniejsze. Polska jest zabezpieczona pod względem surowców, zarówno jeśli chodzi o gaz, którego dostawy dywersyfikujemy, jak i węgiel oraz inne surowce potrzebne do ogrzewania mieszkań i domów. Co ważne, uniezależniliśmy się od gazu i ropy z Rosji. Dlatego chcemy współpracować z partnerami z innych kierunków, zarówno europejskich, jak i światowych. Oczywiście ceny energii zależą również od tego, jaka będzie zima. Obecnie prowadzimy konsultacje z Urzędem Regulacji Energetyki. To, jakie taryfy zaakceptuje URE, będzie miało wpływ na ceny, które poznamy na przyszły rok.

Jednocześnie inwestujemy w transformację energetyczną, zarówno w odnawialne źródła energii, jak i źródła gazowe. Nie zapominamy także o ważnej roli mocy dyspozycyjnych, czyli między innymi energetyki węglowej. Zgodnie z naszą maksymą „od węgla do atomu” nie odrzucamy żadnego źródła energii. Będzie to widoczne w najbliższych miesiącach i latach. Najważniejsze są bezpieczeństwo dostaw, stabilność systemu i ceny energii, które przecież interesują wszystkich Polaków.

Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce. Wiemy, kiedy

G.C.: Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to jedna z największych inwestycji w historii kraju. Czy możemy mieć pewność, że zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem? Kiedy Polacy rzeczywiście odczują korzyści z energii atomowej?

K.W.: Rok 2036 to termin, w którym pierwsza elektrownia jądrowa w Choczewie ma już pracować na potrzeby naszego miksu energetycznego. Rok 2040 to z kolei planowany termin uruchomienia drugiej elektrowni, która miałaby powstać w Bełchatowie lub Koninie. Program energetyki jądrowej jest realizowany. Harmonogram jest obecnie dotrzymywany i mam głęboką nadzieję oraz przekonanie, że tak pozostanie.

Odnawialne źródła energii i energetyka jądrowa to przyszłość polskiego miksu energetycznego. Na te technologie stawiamy. Nie zapominamy jednak o gazie i ważnej roli węgla, zgodnie z zasadą „od węgla do atomu”. W 2036 roku ma więc pracować pierwszy duży reaktor jądrowy. W naszej mapie drogowej na najbliższe lata uwzględniamy również małe reaktory jądrowe.

Czy Polsce grozi blackout? Wiceminister o cyberatakach i sabotażu

G.C.: Wojna na Ukrainie pokazała, że infrastruktura energetyczna może stać się celem ataku. Czy Polska jest dziś przygotowana na poważny cyberatak lub sabotaż, który mógłby pozbawić całe regiony prądu?

K.W.: Cyberbezpieczeństwo oraz ochrona infrastruktury krytycznej Polski i regionu Morza Bałtyckiego to jeden z naszych priorytetów. Prowadzimy ogromne inwestycje w zabezpieczenie infrastruktury energetycznej związanej z Bałtykiem. Dotyczy to między innymi terminalu LNG w Świnoujściu, gazociągu Baltic Pipe oraz budowanego terminalu FSRU, który ma zostać uruchomiony w 2028 roku.

Bardzo ważne są również inwestycje w energetykę rozproszoną, czyli między innymi biogaz, biometan i spółdzielnie energetyczne. Im bardziej rozwinięta energetyka rozproszona, tym trudniej sparaliżować cały system w wyniku cyberataku. Dlatego rozwijamy plany budowy biometanowni. Te działania już trwają. Jesteśmy przekonani, że postęp w tym obszarze będzie wzmacniał naszą niezależność energetyczną.

Kluczowe znaczenie mają także inwestycje w sieci elektroenergetyczne. Aby prąd mógł bezpiecznie docierać do odbiorców i żebyśmy mogli zapobiegać blackoutom, musimy rozwijać oraz modernizować sieci. Na ten cel będą przeznaczane bardzo duże nakłady w najbliższych latach. Do tego dochodzą inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii, które zwiększają elastyczność systemu. Wszystkie te działania są istotne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa.

G.C.: Dziękuję za rozmowę.

K.W.: Dziękuję bardzo.