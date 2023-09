Prawdziwa inflacja to 33 proc. zamiast 10 proc.?! Tak uważają Polacy

Prawdziwa drożyzna w Polsce to 33 proc.?

Sondażownia United Surveys w najnowszym badaniu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zapytała Polaków, o ile ich zdaniem średnio wzrosły ceny towarów i usług w ciągu ostatniego roku. Średnia ze wszystkich podanych odpowiedzi wyniosła 33 proc. To i tak lepszy wynik niż jeszcze rok temu. Wówczas Polacy zdecydowanie bardziej krytycznie podchodzili do sytuacji inflacyjnej w Polsce, bowiem średnia ze wszystkich odpowiedzi udzielonych na to samo pytanie wynosiła 43 proc. Jeszcze wcześniej, bo w sierpniu 2022 roku, ten wynik sięgnął 39 proc. - czytamy w serwisie www.rmf24.pl.

Inflacja w cieniu wyborów parlamentarnych

Najbardziej krytyczni wobec drożyzny w Polsce są sympatycy opozycji (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica). Ich zdaniem ceny wzrosły średnio o prawie 40 proc. Znacznie bardziej łagodni w ocenie są zwolennicy partii rządzącej, według których to wzrost o nieco ponad 20 proc. Osoby deklarujące chęć oddania głosu na Konfederację uważają, że ceny wzrosły średnio o 35 proc.

Podział jest dość równy, jeśli chodzi o stosunek do inflacji w ciągu ostatniego roku wśród kobiet i mężczyzn. Zdaniem pań, ceny usług i towarów wzrosły średnio o 35,6 proc., a panów - 30,8 proc.

W sierpniu 2023 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do sierpnia 2022 r. o 10,1% (wskaźnik cen 110,1), a w stosunku do lipca 2023 r. utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).https://t.co/sS9jTIazP2#GUS #statystyki pic.twitter.com/oMHn49L8bZ— GUS (@GUS_STAT) September 15, 2023

Pieniądze to nie wszystko Michał Szczerb Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.