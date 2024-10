Prawie 200 tys. zł kary za nieopłacony abonament RTV

Abonament RTV

W Polsce jest obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. W 2024 roku opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł). Zgodnie z ustawą jest grupa osób zwolnionych z tych opłat, to m.in. osoby, które ukończyły 75 rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. Pozostali muszą płacić, ale nie zawsze z tego obowiązku się wywiązują. Co w związku z tym ich czeka?

Poczta Polska, na której to opłaca się abonament RTV, w pierwszej kolejności wysyła wezwanie do zapłaty. W przypadku braku wpłaty, może być nadany tytuł wykonawczy, który trafia do urzędu skarbowego. I w tym momencie sytuacja staje się poważna. Skarbówka ściąga zaległy abonament poprzez zajęcie rachunku bankowego, emerytury lub wynagrodzenia lub nadpłaty podatku. Sprawą może zająć się komornik, w wyniku czego można stracić majątek. Wyjaśniając, skarbówka swoją decyzją i podjętymi krokami może zamrozić określoną kwotę na rachunku bankowym danej osoby. Ustawowo istnieje możliwość potrącania części pensji czy emerytury na pokrycie zadłużenia. Na poczet długu może być także przekierowana każda nadpłata w urzędzie skarbowym.

Gigantyczne zadłużenie abonamentowe

Okazuje się, że wielu Polaków ma dług związany z abonamentem RTV. Rekordzista, przedsiębiorca w województwa pomorskiego ma do zapłaty 187 tys. zł. Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące nieopłaconego abonamentu RTV. Za goniec.pl publikujemy listę długów dotyczących abonamentu RTV zarejestrowanych w poszczególnych województwach:

Dolnośląskie: 76 tys. zł

Kujawsko-Pomorskie: 27 tys. zł

Lubelskie: 40 tys. zł

Łódzkie: 82 tys. zł

Małopolskie: 48 tys. zł

Mazowieckie: 59 tys. zł

Opolskie: 40 tys. zł

Podkarpackie: 13 tys. zł

Podlaskie: 61 tys. zł

Pomorskie 187 tys. zł

Śląskie: 74 tys. zł

Świętokrzyskie: 49 tys. zł

Warmińsko-Mazurskie: 26 tys. zł

Wielkopolskie: 32 tys. zł

Zachodniopomorskie: 53 tys. zł

Obecnie trwają prace nad zmianą finansowania mediów publicznych w Polsce. W wyniku zmian abonamentu RTV może być zastąpiony nową opłatą audiowizualną rzędu 108 zł rocznie. Opłata ma dotyczyć wszystkich osób w wieku 26-75 lat.

