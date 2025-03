Rekordowy wzrost dochodów Polaków! Dlaczego go nie odczuwamy?

Spis treści

Wyższe emerytury od marca 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 1 marca 2025 roku coroczną waloryzację świadczeń emerytalnych. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich emerytów i rencistów, którzy od tego miesiąca otrzymują wyższe kwoty na swoje konta. Tegoroczna waloryzacja wyniosła 5,5 proc., co oznacza, że emerytury wzrosły zgodnie ze wskaźnikiem 105,5 proc. Choć dla wielu seniorów podwyżka okazała się jedynie symboliczna, niektórzy beneficjenci, szczególnie ci z długim stażem pracy w branżach szczególnych, mogli liczyć na znaczący wzrost swoich świadczeń.

Szczegóły waloryzacji w 2025 roku

W praktyce przekłada się to na konkretne podwyżki dla emerytów i rencistów w całym kraju. Minimalna emerytura, po marcowej waloryzacji, wzrosła o 97,95 zł brutto. Emeryci otrzymujący najniższe świadczenie mogą teraz liczyć na kwotę 1709,81 zł "na rękę", co stanowi wzrost o 89,14 zł w porównaniu z lutowymi wypłatami.

Warto podkreślić, że waloryzacja objęła wszystkich świadczeniobiorców ZUS, KRUS oraz byłych pracowników służb mundurowych. Podwyżki dotyczą zarówno standardowych emerytur, jak i rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych i socjalnych oraz świadczeń przedemerytalnych. Dla osób o długim stażu pracy i wysokich składkach, jak w przypadku górników, podwyżka może sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Co wpływa na wysokość emerytury?

Kwota świadczenia emerytalnego nie jest przypadkowa – to wynik wielu czynników zbieranych przez cały okres aktywności zawodowej. Najważniejsze elementy wpływające na finalną wysokość emerytury to przede wszystkim długość stażu pracy, wysokość zarobków oraz suma opłaconych składek. W przypadku osób pracujących w górnictwie, długoletnia praca w trudnych warunkach przekłada się na wyższe świadczenia.

Istotnym czynnikiem jest również moment przejścia na emeryturę. Zgodnie z obecnymi przepisami, kobiety mogą zakończyć aktywność zawodową w wieku 60 lat, a mężczyźni – 65 lat. Wyjątek stanowią osoby wykonujące zawody uprawnione do tzw. emerytur pomostowych, w tym górnicy, którzy mogą przechodzić na emeryturę wcześniej. Jednak, jak pokazuje przykład górnika z województwa lubelskiego, dłuższa praca może znacząco zwiększyć wysokość świadczenia.

Rekordowa emerytura górnika z Lubelszczyzny

Tegoroczna waloryzacja przyniosła wyjątkowe korzyści dla mieszkańca województwa lubelskiego, który przepracował w górnictwie ponad 61 lat. Choć nie wiemy dokładnie, ile lat spędził bezpośrednio pod ziemią, ten niezwykły przypadek pokazuje,jak długoletnia praca w trudnych warunkach może przełożyć się na imponujące świadczenie emerytalne. Mężczyzna zdecydował się przejść na emeryturę dopiero po ukończeniu 80. r.ż., co również wpłynęło na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Górnik z Lubelszczyzny otrzymuje obecnie emeryturę w wysokości 34 708,34 zł brutto miesięcznie. Po marcowej waloryzacji jego świadczenie wzrosło o dodatkowe 1809,44 zł. Ta kwota podwyżki jest blisko 20-krotnie wyższa niż wzrost minimalnej emerytury, co pokazuje, jak znaczące mogą być różnice w świadczeniach emerytalnych w zależności od stażu pracy i wysokości składek.

Warto zaznaczyć, że długoletni staż pracy górnika nie tylko przełożył się na wysoką podstawę emerytury, ale również na znaczącą kwotę waloryzacji. Podczas gdy większość emerytów otrzymała podwyżki rzędu 100-200 złotych, w tym przypadku waloryzacja przyniosła wzrost o niemal 2000 złotych.

Wysokie emerytury górnicze w Polsce

Choć emerytura byłego górnika z województwa lubelskiego robi ogromne wrażenie, nie jest ona jednak najwyższa w skali kraju. Jeszcze wyższe świadczenie otrzymuje mieszkaniec Śląska, który może pochwalić się jeszcze dłuższym stażem pracy – aż 62 lata w górnictwie. Ten rekordzista otrzymuje miesięcznie ponad 51,3 tys. zł brutto emerytury.

Tak wysokie świadczenia dla byłych górników wynikają z kilku czynników. Przede wszystkim są to lata ciężkiej pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach, co przekłada się na wyższe składki. Dodatkowo, branża górnicza historycznie oferowała relatywnie wysokie zarobki, co bezpośrednio wpływa na wysokość odprowadzanych składek emerytalnych.

Długi staż pracy kluczem do wysokiej emerytury

Przypadki rekordowych emerytur górniczych wyraźnie pokazują, jak istotny wpływ na wysokość świadczenia ma długość okresu aktywności zawodowej. Choć większość Polaków decyduje się na zakończenie pracy zawodowej zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, historie górników z wieloletnim stażem dowodzą, że warto rozważyć dłuższą aktywność zawodową, jeśli pozwala na to stan zdrowia.

Każdy dodatkowy rok pracy nie tylko zwiększa sumę zgromadzonych składek, ale również skraca statystyczny okres pobierania emerytury, co w konsekwencji prowadzi do wyższego świadczenia miesięcznego. Tegoroczna waloryzacja emerytur na poziomie 5,5 proc. w sposób szczególny uwydatniła te różnice – dla niektórych oznaczała dodatkowe kilkadziesiąt złotych, dla innych nawet blisko dwa tysiące.

Warto pamiętać, że choć nie każdy ma możliwość pracy w zawodach oferujących wysokie zarobki lub specjalne przywileje emerytalne, to każdy może podejmować świadome decyzje dotyczące długości swojej aktywności zawodowej, które będą miały bezpośredni wpływ na jakość życia na emeryturze. Przypadek górnika, który przeszedł na emeryturę dopiero w wieku 80 lat, pozostaje wyjątkowy, ale stanowi jednocześnie inspirujący przykład tego, jak istotne jest długoterminowe planowanie swojej przyszłości emerytalnej.

Pieniądze to nie wszystko Kazimierz Krupa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.