Prawie połowa dzieci w Polsce odczuwa zmęczenie, a co czwartemu towarzyszy uczucie złości lub smutku

Jak pokazuje badanie Instytutu GOLIN na zlecenie Grupy LEGO, zrealizowane na przełomie grudnia i stycznia, negatywne emocje dzieci różnią się w zależności od wieku. Najmłodsi respondenci w wieku 6-7 lat odczuwają częściej niż pozostali: złość (26%), smutek (26%) i roztargnienie (19%). Natomiast nieco starsze dzieci, w wieku 10-12 lat, czują się zestresowane (18%) i zaniepokojone (17%). Dzieci zapytane o źródła negatywnych emocji najczęściej wskazywały na szkołę (35%), zbyt trudne zadania szkolne (34%) i poczucie, że nie wiedzą, co mają robić (29%). Dziewczynki częściej (19%) wskazały także na problemy z przyjaciółmi niż chłopcy (13%), którzy raczej uważają, że ich odczucia nie mają konkretnego źródła (20%). Z drugiej strony dzieci deklarują, że doświadczają mniej negatywnych emocji niż rok temu.

Dzieci szukają zrozumienia i pocieszenia w przyjaźni

Aż 93% dzieci w Polsce uważa, że to ważne, żeby rozmawiać z innymi, gdy pojawiają się w ich życiu negatywne emocje. Już 9 na 10 małych badanych przyznało, że otworzyło się przed kimś mówiąc o swoich uczuciach – co ciekawe, wraz z wiekiem dzieci częściej zwracają się do przyjaciół niż do rodziny. Jeśli jednak chcą porozmawiać z kimś w domu, częściej ich powiernikami są mamy/macochy (72%) niż ojcowie/ojczymowie (40%).

Dwie trzecie ankietowanych dzieci uważa, że łatwo jest im zdobywać przyjaciół (67%) i podtrzymywać tę relację (66%). Z badania wynika również, że najmłodszym w wieku 6-7 lat przychodzi to z większą łatwością niż starszym.

Dzieci są otwarte na naukę o budowaniu relacji przyjacielskich, jak i opartą na przyjaźni. Ponad dziewięć na dziesięć (95%) badanych uważa, że dobrze jest mieć różnych przyjaciół, którzy mogą uczyć ich rozmaitych rzeczy, a ponad troje na pięć (62%) z nich przyznaje, że są rzeczy, których mogliby się nauczyć od innych, aby stać się lepszymi przyjaciółmi.

– Wyniki badań dają fascynujący wgląd w złożoność dziecięcych przyjaźni we współczesnym i coraz bardziej zróżnicowanym świecie – komentuje wyniki badania Laverne Antrobus, uznana psycholog dziecięca z Wielkiej Brytanii. – To budujące, że dzieci chcą widzieć różnorodne formy przyjaźni w oglądanych przez siebie filmach i zabawkach, którymi się bawią. Wprowadzenie tego typu zmian pomoże dzieciom zrozumieć różnorodność i da im pewność siebie w nawiązywaniu relacji z innymi osobami, które nie są takie same jak one. Uczenie się od przyjaciół o tym, jak są podobni i różni, ostatecznie pomoże maluchom w akceptacji innych, gdy będą poruszać się w świecie przyjaźni i relacji.

Dzieci potrzebują reprezentacji, także w trudnych tematach

Od pierwszych lat życia najmłodszym prezentowane są zabawki i bajki, które – jak wskazali mali badani – przedstawiają tylko pozytywne emocje, np. śmiech i szczęście. Jedna czwarta (26%) dzieci twierdzi, że nigdy lub rzadko widzi postacie, które są smutne, zmartwione, samotne lub zmęczone. Dlatego wiele z nich poszukuje zabawek reprezentujących także negatywne emocje, ponieważ, jak przyznają, „każdy czasami tak się czuje” (22%) oraz chcą widzieć, że „inni mają podobne doświadczenia” (20%). Zaledwie 4 na 10 dzieci przyznało, że widziało w telewizji lub internecie, aby przyjaciele mieli swoje wzloty i upadki, a tylko 31% dostrzegło bajkowych bohaterów, którzy mierzyli się z nieporozumieniami lub kłótniami wśród najbliższych. To sprawia, że brakuje im wzorców, jak powinni zachowywać się w niestandardowych lub trudnych sytuacjach.

Dostrzegając potrzeby najmłodszych, Grupa LEGO dostosowała swoją ofertę zabawek, mając na uwadze wpływ przyjaźni na rozwój dziecka oraz to, że odgrywa ona ogromną rolę w pomaganiu najmłodszym w zrozumieniu różnorodności. Dzięki współpracy z Geena Davis Institute on Gender in Media odświeżono fabułę serii LEGO Friends, co pomogło w opracowaniu wątków, które są bliskie dzieciom, integrują je i odzwierciedlają ich rzeczywiste doświadczenia. Odmienione postacie LEGO Friends są bardziej reprezentatywne dla świata, w którym poruszają się dzisiejsze dzieci, uwzględniając różne płcie, pochodzenie etniczne, cechy fizyczne i osobowościowe.

– Nowe uniwersum LEGO Friends w pełni sprzyja integracji i lepiej odzwierciedla przyjaźnie z prawdziwego świata. Dzięki temu najmłodsi mogą bawić się, odkrywać i wyrażać swoje emocje z bardziej zróżnicowanymi postaciami i odtwarzać różne doświadczenia w swoich codziennych relacjach z przyjaciółmi – dodaje Laverne Antrobus.

– W 2023 roku w ramach serii LEGO Friends wprowadziliśmy postacie o bardziej zróżnicowanym kolorze skóry, pochodzeniu kulturowym, z różnymi rodzajami niepełnosprawności – wszystkie z autentycznymi osobowościami i wzajemnymi relacjami. Dzięki temu klocki stają się także świetnym narzędziem dla rodziców, którzy chcieliby pomóc swoim dzieciom otworzyć się na rozmowę o negatywnych emocjach i problemach – podpowiada Marta Czarnecka, Senior Brand Manager w LEGO Polska.

Wprowadzając na rynek nową generację produktów Grupa LEGO ma nadzieję, że podczas zabawy zestawami LEGO Friends dzieci bardziej odnajdą w postaciach siebie i lepiej zrozumieją innych, co pomoże im w radzeniu sobie z własnymi doświadczeniami – a w efekcie staną się lepszymi przyjaciółmi.

