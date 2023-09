Prawo do ochrony tuż przed emeryturą. Komu przysługuje?

Wielka zmiana we wszystkich bankach! Może to dotyczyć każdego Polaka

Ochrona przedemerytalna

Specjalny parasol ochronny nad osobami, którym do emerytury zostały 4 lata, rozpościera Kodeks pracy. Artykuł 39. mówi jasno, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Warto zwrócić uwagę na to, że mowa tutaj jest o trwaniu umowy. Jeśli umowa o pracę po prostu wygasa, kończy się, to z mocy prawa nie musi być przedłużona niezależnie od tego, ile lat ma pracownik.

Są jeszcze inne przesłanki, które sprawiają, że pracownik w wieku przedemerytalnym nie może spać spokojnie bez obaw o utratę pracy czy obniżkę wynagrodzenia. Istnieją trzy wyjątki, które mogą doprowadzić do zwolnienia z pracy lub pomniejszenia wynagrodzenia. Po pierwsze, takie zagrożenie istnieje w przypadku, kiedy to pracownik utraci w sposób niezawiniony uprawnień koniecznych do wykonywania dotychczasowej pracy. Po drugie, jeśli otrzyma orzeczenie lekarskie stwierdzające utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. I po trzecie, jeśli pracodawca wprowadzi nowe zasady wynagrodzenia ogółu pracowników lub tej grupy zatrudnionych, do których pracownik teoretycznie objęty ochroną należy.

