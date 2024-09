Praca zdalna. UE chce prawa do odłączenia

i Autor: Shutterstock

Praca zdalna

Prawo do odłączenia. UE przygotowuje nowe przepisy

Telepraca może zmienić się w gotowość do wykonywania obowiązków przez całą dobę z powodu konieczności pozostawania w stałym kontakcie z pracodawcą. Takie realia są zaprzeczeniem prawa do wypoczynku. Komisja Europejska chce to zmienić, konsultacje już się rozpoczęły.