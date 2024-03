Premia Biedronki na Wielkanoc 2024. Ile wypłaci pracownikom?

Premie w Biedronce - jaka była kwota wielkanocnych nagród w poprzednich latach?

W 2022 r. dobrą wiadomością dla zatrudnionych w Biedronce był premia na Wielkanoc w wysokości 2800 zł. Rok później wiadomości były lepsze:

- Prawie 60 000 pracowników sieci Biedronka otrzyma w kwietniu Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos za 2022 rok w wysokości 3750 zł brutto. Tym samym jest to najwyższa w historii Biedronki wartość nagrody, która nagradza pracowników za ogromną pracę i wysiłek w osiągnięcie wyników finansowych w kolejnym, trudnym ekonomicznie roku. Nagrodą zostali objęci pracownicy sieci Biedronka zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych i biurach, pracujący na stanowiskach niemenedżerskich. Tegoroczna nagroda specjalna jest wyższa aż o 950 zł brutto od zeszłorocznej i to najwyższa wartość w całej Grupie Jeronimo Martins w zakresie nagrody specjalnej przyznawanej pracownikom. W ubiegłym roku wynosiła ona 2800 zł brutto, natomiast w poprzednim 2021 r. – 2500 zł brutto – to komunikat sieci Biedronka z 2023 r. informujący o rekordowej nagrodzie.

Co mówią plotki o nagrodach wielkanocnych w Biedronce 2024

Dotychczasowe plotki medialne w kwestii wielkanocnych nagród w Biedronce są enigmatyczne i optymistyczne jednocześnie – premie znów mają być rekordowe. Gdyby kwotowo wzrosło taka samo jak rok temu, to byłoby 4700 brutto.

Kto otrzyma premię wielkanocną 2024 w Biedronce?

Według komunikatu Biedronki z roku 2023:

Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli świadczenie pracy na rzecz sieci Biedronka na podstawie umowy o pracę nie później niż 01.04.2022 r. i byli zatrudnieni w dniu 01.04.2023 r. Dodatkowo wszystkie ich nieobecności w roku 2022 nie mogą przekroczyć 180 dni. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.