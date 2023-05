Premier Mateusz Morawiecki o waloryzacji 500 plus, inflacji i propozycjach Donalda Tuska

Podwyżka 500 plus do 800 plus. Jak rodzice mogą się ubiegać o wyższe świadczenie?

Premier Mateusz Morawiecki był gościem poniedziałkowego (15 maja 2023 r.) wydania "Gościa Wydarzeń" emitowanego przez stację Polsat News. Podczas programu odniósł się do dzisiejszych słów i propozycji Donalda Tuska, poruszył kwestie inflacji oraz zdradził jaki jest koszt wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programów.

Premier Morawiecki o słowach Donalda Tuska. "Jest niewiarygodny"

Premier został zapytany w wywiadzie o propozycje lidera PO Donalda Tuska z poniedziałkowego spotkania z wyborcami w Krakowie: o to, by waloryzacja 500 plus obowiązywała przed wyborami, od 1 czerwca i o to, by podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł.

"Widziałem tę sekwencję, tego co mówił Tusk. Najpierw powiedział: nie licytujmy się na nieodpowiedzialne propozycje PiS, po czym chwilę później powiedział: proponujemy dwa razy wyższą kwotę wolną od podatku. I powiedział to ten człowiek, który przez 8 lat podniósł kwotę wolną od podatku o 2 zł. (...) Było wołanie, prośby: proszę podnieść tę kwotę wolną do 4, 6 tys. zł. Nie zrobił zupełnie nic. Teraz wyskakuje jak królik z kapelusza. Jest niewiarygodny" - powiedział Morawiecki.

Odnosząc się do propozycji Tuska, by waloryzacja 500 plus została uchwalona na najbliższym posiedzeniu Sejmu tak, by obowiązywała od 1 czerwca, premier stwierdził: "nasze propozycje są bardzo konkretne, mamy rozpisany nasz program między konwencją, która właśnie się zakończyła a wrześniową; mamy sekwencję bardzo precyzyjnych propozycji". "Nie gramy do muzyki, którą gra Tusk, bo inaczej byśmy dawno zbankrutowali" - dodał.

"Cieszę się, że po naszej stronie jest żywiołowość, że po 8 latach rządzenia mamy nowe pomysły" - podkreślił szef rządu. Jak powiedział, PiS proponuje 60-proc. waloryzację 500 plus, podczas gdy inflacja przez 8 lat to ok. 46 proc.

Inflacja w Polsce. Jednocyfrowy wskaźnik jeszcze w tym roku?

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podkreślił, że "na bliskim horyzoncie czasowym" widoczne są "pozytywne zjawiska gospodarcze." Wskazał na spadek inflacji i wzrost tempa tworzonych miejsc pracy.

Premier pytany był o to, czy oczekuje od NBP, by stopy procentowe zostały obniżone w najbliższym czasie. "Jeśli pan przez najbliższy czas określa na przykład 3 miesiące, to jeszcze bym się tego nie spodziewał. Ale jeżeli przez najbliższy czas określa pan końcówkę tego roku, między wrześniem a grudniem - to myślę, że jest taka szansa" - dodał.

Według Morawieckiego inflacja "spadać będzie bardzo szybko do jednocyfrowej inflacji, być może jeszcze w tym roku".

Drogie obietnice rządu PiS. Premier zdradza koszt programów

Premier został zapytany, "ile będą kosztować wszystkie programy społeczne lub ich podwyżki", które zostały zapowiedziane w weekend podczas konwencji PiS.

"Te, które do tej pory ogłosiliśmy, to będzie koszt ok. 26 mld zł dodatkowo. To jest przede wszystkim waloryzacja 500 plus do poziomu 800 plus, przy czym warto podkreślić, że jest to znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia tego programu (...) 60 proc. to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja licząc nawet na koniec tego roku ok. 46 proc." - stwierdził Morawiecki.

Powiedział, że dodatkowe ok. 26 mld zł będzie finansowane przede wszystkim ze wzrostu gospodarczego i uszczelnienia podatków. Wskazał, że dzięki wdrożonym działaniom do budżetu zaczęło wpływać dużo więcej wpływów z podatków. "Ze 123 mld zł na ok. 290 mld zł w tym roku, to jest podatek VAT i z około 33 mld zł na 90 mld zł podatek CIT".

