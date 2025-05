Rząd Tuska przyjmie pakiet deregulacyjny

Premier Donald Tusk ogłosił, że Rada Ministrów zatwierdzi pakiet dziewięciu projektów ustaw deregulacyjnych. Ma to być odpowiedź na bolączki związane z nadmierną biurokracją w wielu dziedzinach życia. Projekty obejmują szeroki zakres obszarów, od finansów i podatków, przez cyfryzację, aż po wymiar sprawiedliwości i sektor farmaceutyczny.

- Przyjmujemy pakiet dziewięciu projektów ustaw deregulacyjnych. [...] To jest bardzo poważna, bardzo ciężka i bardzo intensywna praca nad masywnymi zmianami prawa w bardzo wielu dziedzinach – podkreślił premier Tusk, zapowiadając zmiany.

Co konkretnie zmienią ustawy deregulacyjne?

Rada Ministrów ma w planach zająć się projektami zmian w kilku kluczowych obszarach. Wśród nich znajdują się modyfikacje Ordynacji podatkowej, ustawy o VAT, ustawy o CIT oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Dodatkowo, na agendzie znalazły się projekty deregulacyjne dotyczące aplikacji mObywatel, Prawa farmaceutycznego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Premier Tusk zwrócił szczególną uwagę na projekt ustawy dotyczący vacatio legis dla projektów podatkowych. Jak podkreślił, jest to rozwiązanie, na które podatnicy czekali od dawna.

- To oczekiwany od dawna projekt, który ułatwi życie podatnikom. [...] Jeśli ten lub inny parlament w przyszłości będzie chciał wprowadzić zmiany podatkowe, to te zmiany, które są na niekorzyść podatnika, nie będą mogły być wprowadzone szybciej niż sześć miesięcy po uchwaleniu takiej ustawy – wyjaśnił.

Tusk dodał, że choć zmiana ta może wydawać się niewielka, to jednak ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców i wszystkich obywateli planujących swoją przyszłość finansową.

- Z punktu widzenia prowadzenia firmy, projektowania przyszłości swojej działalności gospodarczej, a także życia – bo tu nie chodzi tylko o przedsiębiorców – to jest naprawdę coś, co powinno przynieść ulgę na co dzień milionom ludzi – zaznaczył.

Odciążenie dla małych przedsiębiorców

Kolejnym istotnym elementem pakietu jest propozycja podniesienia limitu rocznej sprzedaży zwalniającej z obowiązku płacenia podatku VAT z 200 do 240 tys. zł. Premier Tusk podkreślił, że jest to odpowiedź na potrzeby drobnych przedsiębiorców i rzemieślników.

- Na to czekali drobni przedsiębiorcy i rzemieślnicy, żeby przynajmniej trochę poluzować kwestię VAT-u. W tej chwili można nie płacić podatku VAT, jeśli nie przekroczy się limitu sprzedaży w wysokości 200 tys. zł rocznie. Podnosimy to do 240 tys. zł. Ktoś powie: nie dużo, ale dla tych, którzy mają niewysoką sprzedaż, możliwość odejścia od płacenia VAT-u to zmniejszenie biurokracji" – powiedział.

Rząd planuje również obniżenie maksymalnej opłaty sądowej wnoszonej przez małych przedsiębiorców z 200 do 100 tys. zł. Premier Tusk argumentował, że wysokie opłaty sądowe stanowią barierę dla małych firm w dochodzeniu swoich praw.

- Dostęp do sądu dla małej firmy, która miała wpłacić 200 tys. zł był ograniczony. Bardzo często nie dochodzono swoich praw przed sądem tylko dlatego, że ta opłata sądowa była za wysoka. Obecnie ta opłata może wynieść 200 tys. zł, a zgodnie z naszym projektem maksimum to 100 tys. zł. I to jest duża zmiana – wskazał.

Rozszerzenie funkcjonalności mOBywatela

Jednym z projektów jest rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel. W planach jest wprowadzenie możliwości posiadania w aplikacji legitymacji szkolnej czy nauczycielskiej. Dodatkowo, aplikacja ma umożliwić zgłaszanie wypadków i stłuczek, rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej oraz przesyłanie części pism urzędowych.

- Ta ustawa otwiera także to, na co czekają ludzie, czyli [...] możliwość pewnych usług i relacji pomiędzy pacjentem a lekarzem. Bardzo liczymy na to, jako też metodę skracania kolejek i zwiększanie efektywności działania ochrony zdrowia" – zaznaczył premier.

Dłuższy czas na powrót do nazwiska po rozwodzie

Kolejna zmiana dotyczy wydłużenia czasu na powrót do wcześniejszego nazwiska po rozwodzie – z trzech miesięcy do roku.

