Najlepsze prezenty na Dzień Matki

Kwiaty jako wyraz troski i subtelnej elegancji stanowią niezapomniany dodatek do celebracji Dnia Matki, stając się symbolem tego święta. Dlatego już teraz w sklepach sieci dostaniemy chryzantemy w ozdobnym opakowaniu (24,99 zł/szt.), polskie goździki (7,99 zł/szt.), campanule (17,99 zł/szt.) czy stefanki (29,99 zł/szt.). Do kupienia są także róże 13 szt. 30% taniej przy zakupie dwóch, czyli 6,99 zł za 1 bukiet! Natomiast od piątku, 24 maja, do oferty Lidl Polska dołączą bukiety kwiatów: polskie tulipany (26,99 zł/15 szt.), polskie tulipany premium (18,99 zł/9 szt.), róże premium (14,99 zł/10 szt.), goździki (9,99 zł/10 szt.), a także gerbery (12,99 zł/10 szt.).

Małe pyszności, masa radości

Na umilenie tej wyjątkowej chwili, Lidl Polska w swojej ofercie prezentuje masę słodkości. Do soboty, 25 maja, w sklepach sieci wszystkie praliny można kupić do 40% taniej – są to m.in. Ferrero Rocher (18,89 zł/200 g/1 opak.), Rafaello (9,99 zł/150 g/1 opak.), praliny truflowe J.D. Gross (10,99 zł/200 g/1 opak.), praliny owoce morza J.D. Gross (8,99 zł/250 g/1 opak.), czekoladki Merci (14,99 zł/250 g/1 opak.), czekoladki miętowe XXL J.D. Gross (7,09 zł/300 g/1 opak.) czy wykwintna selekcja czekoladek J. D. Gross (8,99 zł/200 g/1 opak.).

A co wybrać do popołudniowej kawy z mamą? Lidl Polska poleca deser w stylu włoskim, czyli tiramisu lub profiteroles (9,99 zł/320 g, 360 g/1 opak.), słodkie makaroniki w kształcie serc (12,99 zł/6 x 15 g/1 opak.) oraz nowość – lody Mochis (19,99 zł/6 x 35 g/1 opak.). W ofercie sieci znajduje się również kawa ziarnista Crema d’Oro w zestawie z miodem w supercenie, za 54,99 zł/1 zestaw/1 opak.

SPA dla mam

Każdej mamie należy się upragniona chwila relaksu. Z tej okazji Lidl Polska przygotował wyjątkową ofertę kosmetyków w supercenach, specjalnie dedykowanych do zabiegów pielęgnacyjnych w domowym zaciszu. Już od poniedziałku, 20 maja, w sklepach sieci można kupić perfumowane kosmetyki prosto z Włoch Tesori D’Oriente: krem do pielęgnacji ciała (29,99 zł/300 ml/1 opak.), aromatyczny olejek do kąpieli (14,99 zł/250 ml/1 opak.), krem do rąk (9,99 zł/75 ml/1 opak.), żel pod prysznic lub mydło w płynie (12,99 zł/250 ml, 300 ml/1 opak.).

W ofercie znajdują się także naturalne kosmetyki od polskiej firmy Your Kaya, stworzone z myślą o podkreślaniu naturalnego piękna skóry, m.in. rozświetlający balsam do ciała (39,99 zł/150 ml/1 opak.) czy krem do golenia (39,99 zł/150 ml/1 opak.). Marka Cien oferuje linię SPA Moments - aromatycznych i orientalnych kremów do rąk (6,99 zł/70 ml/1 opak.), kremu do pielęgnacji ciała (12,99 zł/250 ml/1 opak.) czy pianki do mycia ciała (11,99 zł/200 ml/1 opak.). To jedynie część bogatej oferty kosmetycznej dedykowanej dla każdej z nas. Odkryj ją wspólnie z nami!

