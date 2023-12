Prezenty pod choinkę. Biedronka rozdaje zabawki i słodycze za darmo!

Co zrobić, żeby uniknąć nawet 6 tys. zł dopłaty za 2023?

Sobota 23 grudnia to ostatni dzień za zrobienie zakupów. W Wigilię, przypadającą w niedzielę supermarkety i dyskonty będą zamknięte. Warto się pośpieszyć i udać się do Biedronki. Znajdziemy tam wiele doskonałych promocji. Każdy klient, który kupi mandarynki w sobotę, 23 grudnia, otrzyma zwrot 100 proc. ich wartości w formie vouchera do wykorzystania w sklepach sieci. Możemy też kupić w rewelacyjne cenie masło ekstra Mleczna Dolina - tylko 2,75 zł, zakupie dwóch opakowań przez aplikację Biedronka. Hitem promocji w sobotę 23 grudnia jest świeży karp. Płaty ze skórą kosztują tylko 1,99 zł/100 g, czyli aż 55 proc. taniej niż regularna cena.

Promocja w Biedronce – zabawki i słodycze za darmo

Biedronka przygotowała również specjalną promocję „2+2 gratis” na zabawki i dekoracje świąteczne. Jeśli kupimy dwa produkty, dwa kolejne dostaniemy za darmo. Z promocji są wyłączone: kocki Lego, pluszaki z Gangu Mocniaków, kulomaty i ślizgi. Limit dzienny: 8 produktów (maks. 4 najtańsze gratis) na kartę Moja Biedronka.

Taka sama promocja „2+2 gratis” dotyczy wszystkich czekoladowych figurek świątecznych. Limit dzienny – 4 opakowania (maks. 2 gratis) na kartę Moja Biedronka. Za darmo możemy też dostać wszystkie słodycze ze świątecznej linii Magnetic. Tu mamy promocję „1+1 gratis”. Oferta nie dotyczy tylko produktów sprzedawanych na wagę.

