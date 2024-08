Wojna cenowa Lidla z Biedronką

Na pytanie "Puls Biznesu", kto rozpoczął wojnę cenową na rynku, prezes Biedronki odpowiedział - "Na pewno nie my". I dodał: - "Biedronka to polski koncept handlowy, stworzony i rozwijany przez Polaków, od początku biorący pod uwagę lokalne uwarunkowania i preferencje polskich konsumentów. Zawsze kładliśmy nacisk na dostarczanie jakości za jak najniższą cenę, pod tym kątem układaliśmy relacje z krajowymi dostawcami, budowaliśmy nasze marki własne i rozwijaliśmy sieć."

Luis Araújo podkreślił, że Biedronka dziś jest nie tylko najtańszą siecią w Polsce, ale i w Europie. Jak dowodzą ostatnie niezależne badania rynku, ponad 70 proc. polskich konsumentów uważa Biedronkę za najtańszą sieć. Mamy w Polsce najlepszy wybór produktów w najniższych cenach - i to się nigdy nie zmieni – mówi prezes Biedronki.

Prezes Biedronki: Lidl to niemiecka firma

Luis Araújo wypowiedział się również na temat w kampanii reklamowych Lidla, że w Biedronce jest drożej, że to "ciekawa zmiana strategii". - "My zainwestowaliśmy w Polsce w połowie lat 90., gdy wejście do UE było jeszcze odległą perspektywą i ekspansja tu wiązała się z ryzykiem. Postawiliśmy jednak mocno na Polskę, inwestując nie tylko w największych miastach, jak większość zagranicznych sieci, ale też w mniejszych ośrodkach. Nasz konkurent wszedł później (...). Pozycjonował się więc przez lata jako sieć dla nieco zamożniejszych klientów, z bardziej przestronnymi sklepami, większymi parkingami i wyższymi cenami" - mówi na łamach "Pulsu Biznesu" prezes Biedronki. Przyznaje też, że nie zaskoczyła go zmiana strategii konkurencyjnego dyskontu i wyjaśnia:

- "Lidl to niemiecka firma, której strategię określa niemiecka centrala. W niemieckiej centrali, jak wiadomo, doszło do wielu zmian, a to zaowocowało nie tylko w Polsce, lecz również na innych rynkach bardziej agresywnym pozycjonowaniem cenowym".

Nie odpuścimy w cenowej rywalizacji z Lidlem

Jak mówi prezes Biedronki, firma zrobi wszystko, aby tej rywalizacji nie przegrać: - Po pierwsze dlatego, że się nie cofniemy i nie przestaniemy oferować Polakom codziennie niskich cen, a po drugie dlatego, że o zwycięstwie decydują polscy konsumenci. A całe pokolenia polskich konsumentów wiedzą, że jesteśmy najtańsi i najlepsi. Dosłownie całe pokolenia – to nie przypadek, że nasza marka własna pieluszek Dada jest najlepiej sprzedającym się produktem w tej kategorii na całym rynku, co jest ewenementem na skalę światową" - podkreśla Luis Araújo.