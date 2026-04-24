Prezes E.ON o polskiej energetyce. Im więcej OZE, tym lepiej dla gospodarki

Polska energetyka dysponuje nadwyżką mocy zainstalowanej nad dobowym zapotrzebowaniem, co wymaga integracji i efektywnego zarządzania istniejącymi zasobami.

Kluczowe jest magazynowanie energii z OZE, by zapobiegać jej marnotrawieniu.

E.ON wprowadza innowacyjne rozwiązania, takie jak inteligentne liczniki i algorytmy optymalizujące zużycie energii, pozwalające na ładowanie urządzeń w godzinach najniższych cen.

Rosnąca rola prosumentów i energetyki rozproszonej, wspierana spadającymi kosztami technologii, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne i stabilność sieci.

Polska energetyka w punkcie zwrotnym

Na pytanie Łukasza Trybulskiego, czy większym wyzwaniem jest budowa nowych mocy czy modernizacja, tych, które już posiadamy, prezes E.ON odparł, że misją polskiej energetyki powinno być zintegrowanie tych mocy , które już są. - Dziś mamy więcej mocy przynajmniej zainstalowanej w MW niż jest dobowe zapotrzebowanie - powiedział Modzelewski. Trzeba zabezpieczyć, aby one działały w bezpieczny sposób, żeby magazynować energię ze źródeł odnawialnych, która często jest tracona. Trzeba od tego zacząć, zanim będzie się budowało kolejne moce - podkreślił Modzelewski.

Trzeba rozważyć, które źródło jest najbardziej efektywne również ekonomicznie, bo ekonomika odgrywa istotną rolę przede wszystkim w kontekście odbiorców końcowych jak gospodarstwa domowe i przemysł.

Jak wykorzystać energię z OZE

W godzinach południowych, gdy świeci słońce i wieje wiatr energia z OZE jest produktem nadwyżkowym. Jak branża powinniśmy dawać sygnały, żeby odbiorcy konsumowali tą energię, po kosztach bardzo niskich a nawet zerowych.

- Stworzyliśmy produkty dodatkowe, które pozwalają na to, aby optymalizować zużycie energii. - powiedział Modzelewski. Mamy ofertę, która pozwala na to, że zadajemy zadanie, że np. naładowania samochodu do godz. 7 rano. I algorytm wybiera te godziny, kiedy energia jest najtańsza.

Nowoczesne liczniki energii

Klienci E.ON będą korzystać z liczników, które będą odczytywać zużycie energii zdalnie. Ma to pokazać zużycie energii w transparentny sposób, żeby klient mógł analizować swoje zużycie i na koniec dnia miał najbardziej tanio.

Prosumenci i energetyka rozproszona

Prosumenci będą odgrywać coraz większą rolę, koszty urządzeń do produkcji energii, magazynowania spadają, są nadwyżki produkcyjne, to pozwala poprawić bezpieczeństwo energetyczne. Systemy zdecentralizowane pozwalają uniknąć blackoutów, poprawiają stabilność sieci.

Trzeba postawić na postęp technologiczny i znaleźć inne rozwiązania produkcji energii niż proste zużywanie węglowodorów. Im więcej OZE, tym lepiej dla gospodarki. - dodał prezes E.ON.

Redukcja zużycia węglowodorów, źródła niskoemisyjne , magazyny energii powinny dać komfort i poczucie, że jesteśmy niezależni energetycznie - podsumował Modzelewski.

EKG 2026 - Andrzej Modzelewski, prezes E.ON