Prezes NBP na konferencji AlUla w Arabii Saudyjskiej

Narodowy Bank Polski poinformował, że w dniach 8–9 lutego br. Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński przebywa w Arabii Saudyjskiej na konferencji AlUla conference for emerging market economies.

Prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji AlUla w Arabii Saudyjskiej, przemawiający do zgromadzonej publiczności. Na ekranie widoczna informacja o panelu oraz zdjęcie prof. Glapińskiego i Alejandro Wernera. Więcej o tym na Super Biznes.

W konferencji uczestniczą wysokiej rangi przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Dyrektor Zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva i Dyrektor Zarządzający Banku Rozrachunków Międzynarodowych Pablo Hernández de Cos, a  także prezesi banków centralnych i ministrowie finansów, w tym Prezes Banku Anglii Andrew Bailey, Prezes Banku Centralnego Arabii Saudyjskiej Ayman Al-Sayari, Minister Finansów Arabii Saudyjskiej Mohammed Aljadaan oraz Minister Finansów Chin Lan Fo’an.

Prezes NBP wziął udział w panelu poświęconym polityce pieniężnej i transformacji strukturalnej gospodarki światowej. Profesor Glapiński przedstawił osiągnięcia polskiej gospodarki, podkreślając skuteczność polityki pieniężnej, która przyczyniła się do utrzymania szybkiego i trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce.

AlUla conference for emerging market economies jest doroczną prestiżową konferencją organizowaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Ministerstwo Finansów Arabii Saudyjskiej. Spotkanie jest skierowane do szefów międzynarodowych instytucji finansowych oraz prezesów banków centralnych i ministrów finansów i gospodarki, jak również przedstawicieli świata nauki, biznesu i mediów. Tematem wiodącym tegorocznej edycji jest dostosowanie polityki gospodarczej do potrzeb rynków wschodzących w dobie globalnych wyzwań w zakresie wymiany handlowej i polityki pieniężnej.

