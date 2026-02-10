Prezes NBP na konferencji AlUla w Arabii Saudyjskiej

W konferencji uczestniczą wysokiej rangi przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Dyrektor Zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva i Dyrektor Zarządzający Banku Rozrachunków Międzynarodowych Pablo Hernández de Cos, a także prezesi banków centralnych i ministrowie finansów, w tym Prezes Banku Anglii Andrew Bailey, Prezes Banku Centralnego Arabii Saudyjskiej Ayman Al-Sayari, Minister Finansów Arabii Saudyjskiej Mohammed Aljadaan oraz Minister Finansów Chin Lan Fo’an.

Prezes NBP wziął udział w panelu poświęconym polityce pieniężnej i transformacji strukturalnej gospodarki światowej. Profesor Glapiński przedstawił osiągnięcia polskiej gospodarki, podkreślając skuteczność polityki pieniężnej, która przyczyniła się do utrzymania szybkiego i trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce.

AlUla conference for emerging market economies jest doroczną prestiżową konferencją organizowaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Ministerstwo Finansów Arabii Saudyjskiej. Spotkanie jest skierowane do szefów międzynarodowych instytucji finansowych oraz prezesów banków centralnych i ministrów finansów i gospodarki, jak również przedstawicieli świata nauki, biznesu i mediów. Tematem wiodącym tegorocznej edycji jest dostosowanie polityki gospodarczej do potrzeb rynków wschodzących w dobie globalnych wyzwań w zakresie wymiany handlowej i polityki pieniężnej.

