Prezes NBP prof. Adam Glapiński otrzymał wyróżnienie z okazji 45-lecia NSZZ „Solidarność”.

Statuetka jest wyrazem wdzięczności za jego wkład w budowanie wspólnoty opartej na solidarności i odpowiedzialności.

Prof. Glapiński podkreślił, że "Solidarność" była unikatowym ruchem narodowo-wyzwoleńczym, który przyniósł Polsce wolność i niepodległość.

Prezes NBP zaznaczył, że obecny rozwój Polski opiera się na ciężkiej pracy Polaków dążących do osiągnięcia zachodnioeuropejskiego poziomu życia

Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński, dołączył do grona osób uhonorowanych przez NSZZ „Solidarność”. Szef banku centralnego odebrał specjalną statuetkę przyznaną z okazji zbliżającego się jubileuszu 45-lecia powstania legendarnego związku zawodowego. O wyróżnieniu poinformował w oficjalnym komunikacie polski bank centralny. Uroczystość, podczas której wręczono nagrodę, odbyła się w symbolicznym miejscu – w Centrum Pieniądza NBP, przy okazji otwarcia wystawy poświęconej historii „Solidarności”.

Za co Adam Glapiński otrzymał nagrodę od Solidarności?

Oficjalne uzasadnienie przyznania wyróżnienia rzuca światło na motywacje związku. Jak podano w komunikacie, statuetka jest wyrazem głębokiej wdzięczności za działania na rzecz dobra wspólnego. Prezes NBP, prof. Adam Glapiński, został uhonorowany za swój „wkład w budowanie wspólnoty opartej na solidarności i odpowiedzialności”, jak głosi oficjalne uzasadnienie. Wyróżnienie to stanowi symboliczne docenienie roli, jaką prezes banku centralnego i kierowana przez niego instytucja odgrywają w kształtowaniu stabilności gospodarczej kraju, co jest fundamentem bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli.

Podczas swojego wystąpienia prof. Glapiński odniósł się do historycznego znaczenia związku, podkreślając jego unikalny charakter. „Solidarność” była czymś wyjątkowym w skali światowej […], bo w rzeczywistości to był ruch narodowo-wyzwoleńczy. On niósł ze sobą wszystkie możliwe wolności: osobiste, wolności słowa, wolności twórczości, wolności naukowej, wolności związkowej – co wtedy było najważniejsze jako punkt wyjścia – aż do niepodległości Polski” – mówił prezes NBP, cytowany przez bank centralny.

Glapiński o pracy Polaków i rozwoju gospodarczym kraju

W swoim przemówieniu prof. Adam Glapiński nie skupił się wyłącznie na historii. Przeszedł płynnie do analizy współczesnej sytuacji gospodarczej Polski, wskazując na główne, jego zdaniem, źródło sukcesu ekonomicznego kraju. W ocenie szefa NBP siłą napędową polskiej gospodarki są sami obywatele i ich determinacja w dążeniu do lepszego życia.

W swoim wystąpieniu prezes NBP podkreślił, że obecny dynamiczny rozwój Polski jest zasługą ciężkiej i wydajnej pracy obywateli, którzy dążą do poprawy bytu swoich rodzin i zrównania poziomu życia z Europą Zachodnią.

„Dzisiaj Polska rozwija się wyłącznie dzięki temu, że ludzie ciężko i wydajnie pracują, bo chcą, żeby ich rodziny dogoniły poziom zachodniej Europy” – stwierdził prof. Glapiński. Te słowa, wypowiedziane przez osobę stojącą na czele instytucji odpowiedzialnej za stabilność polskiej waluty, stanowią mocny głos w debacie o fundamentach krajowego wzrostu gospodarczego, o czym szerzej informuje polski bank centralny.

