Węgry i Słowacja alarmują o krytycznie niskich zapasach ropy naftowej, które wystarczą na około miesiąc.

Prezes MOL ostrzega przed koniecznością sięgnięcia po rezerwy strategiczne w przypadku braku wznowienia dostaw rurociągiem "Przyjaźń" do września.

Ukraina oskarżana o ataki na ropociąg "Przyjaźń" na terytorium Rosji, co skutkuje przerwami w dostawach surowca na Węgry.

Węgry apelują do Ukrainy o zaprzestanie ataków i nienarażanie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Krytyczna sytuacja rezerw ropy Węgier i Słowacji

- Mamy zapasy ropy na 25-30 dni. Dodatkowo Węgry mają zapasy benzyny, oleju napędowego i nafty na mniej więcej taki sam okres. Sytuacja na Słowacji jest mniej więcej taka sama – powiedział Zsolt Hernady, prezes węgierskiego MOL.

Hernady ostrzega, że nawet jeśli Budapeszt i Bratysława będą otrzymywać rosyjską ropę alternatywną drogą, istnieje ryzyko, że rafinerie nie będą pracować z pełną wydajnością. To z kolei wpłynie negatywnie na cały region Europy Środkowej, który może odczuć braki w dostawach paliw.

Węgry i Słowacja, w obliczu potencjalnego całkowitego odcięcia od rosyjskiej ropy z rurociągu „Przyjaźń”, mają możliwość importu surowca drogą morską przez Chorwację. Prawo to przysługuje im pomimo nałożonych sankcji. Zsolt Hernady podkreśla jednak, że takie rozwiązanie jest znacznie droższe, co wpłynie na ceny paliw i konkurencyjność gospodarek.

Węgierskie władze chcą od Ukrainy, aby przestała atakować ropociąg "Przyjaźń"

Węgierskie władze otwarcie krytykują działania Ukrainy, oskarżając ją o ataki na ropociąg „Przyjaźń” na terytorium Rosji. Według Budapesztu, strona ukraińska trzykrotnie atakowała rurociąg, co doprowadziło do przerw w dostawach surowca na Węgry. Władze węgierskie nazywają te ataki próbą wciągnięcia Węgier w wojnę, co spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony rządu w Budapeszcie.

Po rozmowach z wiceministrem energetyki Rosji, Pawłem Sorokinem, węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto poinformował, że dostawy rurociągiem „Przyjaźń” zostaną wznowione w czwartek, jednak w ograniczonym zakresie. Szijjarto zaapelował również do Ukrainy o zaprzestanie ataków na rurociąg, które zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu Węgier i całego regionu. „Rosyjski wiceminister energetyki poinformował mnie, że po intensywnych pracach znaleziono tymczasowe rozwiązanie, dzięki któremu dostawy ropy na Węgry będą mogły zostać wznowione jutro w trybie testowym, ale w mniejszych ilościach” - napisał Szijjarto na platformie X. Minister Szijjarto zakończył swój wpis apelem: „Wzywamy Ukrainę do zaprzestania ataków na rurociąg i narażania naszego bezpieczeństwa energetycznego”. Mam nadzieję, że to jest to, czego potrzebujesz! Daj znać, jeśli chcesz

