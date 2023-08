i Autor: Super Express

Pieniądze to nie wszystko

Prezes PIE: Kluczowy podatek pójdzie w górę!

- Recesji sensu scrito nie ma, bo musiałby być spadek PKB kwartał po kwartale. Wzrost gospodarczy w połowie tego roku będzie bliski zeru. Polska gospodarka, mimo to, radzi sobie świetnie, mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, a ten rok zakończymy z niższym wzrostem gospodarczym od naszego potencjału na poziomie 0,5-0,7 proc. - mówił Piotr Arak, prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w programie "Pieniądze to nie wszystko". Nie mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym - zastrzegł Arak.