Prezes ZUS o wyższym wieku emerytalnym. Wie, jak podwyższyć emerytury

Wiek emerytalny w Polsce w górę. “Szykujcie się na pracę do 70. roku życia”

Prezes ZUS zapowiada rewolucję. Część emerytur do likwidacji

Prezes ZUS podniesie wiek emerytalny?

Ostatnio wraca dyskusja konieczności podniesienia wieku emerytalnego w Polsce. Politycy mają rozmaite pomysły z tym związane. Na przykład Ryszard Petru zaproponował, by płacić 2 tysiące złotych każdemu seniorowi w wieku emerytalnym za każdy dodatkowy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jaki pomysł na to ma obecny prezes ZUS Zbigniew Derdziuk?

Zdaniem Zbigniewa Derdziuka przede wszystkim należy Polakom uświadomić, z jaką sytuacją mamy do czynienia i uzmysłowić, że mają oni duży wpływ na wysokość swoich emerytur. Podstawą podwyższenia emerytury nie ma być sam wiek emerytalny, ale dodatkowe filary, na które to pracownik sam odkłada przez całe życie zawodowe określone kwoty. Taką skarbonką emerytalną mogą być m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe lub Indywidualne Konta Emerytalne. Pracownik wpłaca tam określoną sumę, by po przejściu na emeryturę pobrać złożoną tam gotówkę wraz z zyskiem, jaki został przez ten czas wypracowany.

Jak poprawić swoją emeryturę

Zdaniem Zbigniewa Derdziuka osoby, które nie mogą sobie pozwolić ze względów finansowych na indywidualne odkładanie na emerytury, będą musiały liczyć na pomoc państwa. "Jeśli państwo będzie bogate i będzie się rozwijało, to będzie miało z czego dopłacać z tego tytułu. Przecież ostatnie dopłaty są z budżetu w tym zakresie. Trzynastki, czternastki dla emerytów są pewnym sposobem podwyższenia tych świadczeń, które będą niższe" - powiedział w rozmowie z nami prezes ZUS.

Zbigniew Derdziuk podkreślił, że bardzo ważna jest edukacja dotycząca promowania aktywności zawodowej i szukania dodatkowych instrumentów finansowych mających wpływ na poprawę portfela po przejściu na emeryturę. "Podoba mi się takie podejście, żeby każdy sam policzył, co mu się opłaca" - powiedział prezes ZUS.

QUIZ PRL: Seniorzy mieli lepiej w PRL-u niż za PiS? Jakie mieli emerytury? Pytanie 1 z 10 Podczas awantur w kolejkach emeryci bili się: na pięści na laski bardzo rzadko Dalej