Prezydent "nieładnie gra" z budżetem? Ekonomistka, Alicja Defratyka

Pieniądze to nie wszystko. Gościem Alicja Defratyka

Gościem w studio Super Biznesu była Alicja Defratyka, ekonomistka. W trakcie rozmowy prowadzonej przez Huberta Biskupskiego rozmawiała na temat decyzji prezydenta związanej z budżetem. Jej zdaniem Andrzej Duda ustawę podpisze i nie skieruje jej do Trybunału Konstytucyjnego. Dodała, że Prawo i Sprawiedliwość może stracić na próbie przeprowadzenia wcześniejszych wyborów, gdyż co raz bardziej widać spadek w sondażach.

- Chodzi o zamęt, tworzenie konfliktu, napięcia i destabilizacji. W momencie gdy jest chaos, łatwiej mobilizować swoją stronę, pokazując im, że może jednak będą drugie wybory, odzyskamy władzę. Wtedy jest czas na zbieranie szyków i mobilizowanie wyborców PiS. Chodzi tylko o destabilizację i czas - mówiła Defratyka.

Ekonomistka skomentowała również zmiany w spółkach Skarbu Państwa. Podkreśliła, że tempo zmian nie jest najszybsze, gdyż w spółkach giełdowych nie można podejmować decyzji z "dnia na dzień", także ze względu na statuty spółek i obowiązujące prawo.

- Gdyby pozmieniali na szybko, negując prawy i przepisy prawa handlowego, to byłoby oskarżenie, że tak nie można. Dużo tych spółek to spółki giełdowe, tu nie można wykonywać nagłych ruchów, bo to wpływa na wartość tych spółek [...] Cześć jest powiązana, np. trzeba najpierw wprowadzić zmiany w PZU, które sa udziałowcami Alior Banku czy PKO BP - mówiła Defratyka.

Ekonomistka wyraziła również nadzieję, że Ministerstwo Aktywów Państwowych zrealizuje obietnice o konkursach na miejsca w radach nadzorczych spółek państwowych, aby faktycznie zasiadali w niej eksperci.

Dane PKB z Polski mają dwie strony medalu. Powinny nas niepokoić złe wyniki z Niemiec

GUS opublikował dane o PKB Polski za 2023 rok, okazało się, że udało się uniknąć spadku, a z drugiej strony był to najgorszy odczyt od czasu wejścia Polski do UE i pierwszy raz, gdy polska gospodarka rosła wolniej niż średnia unijna. Zdaniem ekspertki, jest to "szklanka do połowy pusta" i jednocześnie "szklanka do połowy pełna".

- Dane nie są optymistyczne, ludzie faktycznie bardzo odczuli ostatnie lata, wysoka inflacja, zaciskanie pasa, co ma odzwierciedlenie w tych danych. Spadła konsumpcja prywatna, ludzie oszczędzali, nie wydawali pieniędzy tak jak byśmy sobie tego życzyli, to ta szklanka do połowy pusta. A szklanka do połowy pełna, nawet bardziej pełna niż byśmy oczekiwali to będzie kolejny rok, bo prognozy na kolejny rok są bardziej optymistycznie, bo to pokazuje, że PKB będzie rosło i te wskaźniki gospodarcze będą lepsze niż w ubiegłym roku. Tutaj trzeba mówić o wzroście płac, który będzie wyższy niż prognozowana inflacja. W poprzednim roku konsumpcję tłumił wzrost płac, który nie rekompensował inflacji, z którą mieliśmy do czynienia w poprzednim roku, przeciętna inflacja wyniosła 11,4 proc., dochody gospodarstw domowych ise kurczyły, a prognozy są bardziej optymistycznie. Do tego napłyną środki z UE - wyjaśnia Defratyka.

Ekonomistka podkreśla, że na przyszły rok PKB Polski jest prognozowane w okolicach 3 proc., a inflacja według ministerstwa finansów na 6,6 proc. To wciąż wysoki wskaźnik, według prognoz KE najwyższy w całej Unii Europejskiej, ale widać poprawę. Niemniej, nie możemy być pewni tego, że będzie lepiej, ze względu na niekorzystne położenie, w którym się znajdujemy.

- Nasze otoczenie jest zmiennie, trwa wojna, wciąż nie wiemy jak się potoczy, a to jest ogromne zagrożenie. Jest kryzys na bliskim wschodzie, może wybuchną kolejny konflikt Jest dużo czynników geopolitycznych, które mogą zmienić nasze prognozy. Zaczęliśmy patrzeć bardzo pozytywnie, nie zwracając uwagi na zagrożenia, które wciąż czekają za rogiem. Niemcy są w recesji, to nasz główny partner handlowy, jeśli to się dłużej utrzyma, to nasza gospodarka będzie cierpiała - powiedziała Defratyka.

