Pieczę zastępczą czeka największa reforma od lat

System pieczy zastępczej w Polsce przejdzie gruntowną reformę, która ma szansę zmienić życie tysięcy dzieci i rodzin. Wiceszefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska zapowiada, że jesienią 2025 roku projekt ustawy trafi do Sejmu. To odpowiedź na lata krytyki obecnego systemu, który – jak przyznają eksperci – po prostu nie działa.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęły się prekonsultacje reformy, a już w czerwcu zostanie złożony wniosek o wpisanie projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Oznacza to, że po latach oczekiwania na zmiany, system pieczy zastępczej w Polsce może w końcu otrzymać solidne fundamenty.

Przełom w dostępie do opieki zdrowotnej dla dzieci z pieczy zastępczej

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy dostępu do opieki medycznej. Dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych będą przyjmowane przez publiczną ochronę zdrowia poza kolejnością. To rozwiązanie, o które od lat apelowali rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, zostało już zaakceptowane przez resort zdrowia.

– Dzieci w pieczy często potrzebują specjalistycznego wsparcia, a odpowiednia diagnostyka i terapia ułatwiają funkcjonowanie nie tylko samemu dziecku, ale także rodzinie, w której się ono znajduje – tłumaczy wiceszefowa resortu Aleksandra Gajewska.

Równie rewolucyjna jest druga zmiana dotycząca opieki zdrowotnej. Leczenie dzieci przebywających w pieczy zastępczej nie będzie już wymagało zgody rodziców biologicznych. To praktyczne rozwiązanie, które eliminuje biurokratyczne bariery i pozwala szybciej reagować na potrzeby zdrowotne dzieci.

Maksymalnie 12 miesięcy na uregulowanie sytuacji prawnej dziecka

Reforma znacząco skróci też czas oczekiwania na uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Maksymalny termin na złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania zostanie ograniczony do 12 miesięcy. Gajewska podkreśla, że to termin maksymalny – w oczywistych przypadkach decyzje powinny zapadać natychmiast.

– Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w rodzinie biologicznej wydano już na przykład szóste postanowienie dotyczące sytuacji dziecka, to nie ma powodu, by czekać cały rok na podjęcie decyzji – wyjaśnia wiceministra.

Dłuższe postępowanie będzie uzasadnione tylko wtedy, gdy konieczna jest ocena, czy trudna sytuacja wynika z nieporadności rodzicielskiej możliwej do wypracowania, czy mamy do czynienia z realnym zagrożeniem dla dziecka.

Wyrównanie świadczeń i wsparcie finansowe rodzin zastępczych

Reforma przewiduje również znaczące zmiany w systemie wsparcia finansowego. Planowane jest wyrównanie świadczeń dla rodzin spokrewnionych i niespokrewnionych oraz wprowadzenie corocznej waloryzacji świadczeń i wynagrodzeń. To odpowiedź na postulaty rodzin zastępczych, które od lat wskazywały na nieadekwatność wsparcia finansowego do rzeczywistych kosztów opieki nad dziećmi.

Zwiększona zostanie również stabilność zatrudnienia oraz wynagrodzeń rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Wszystkie rodziny zastępcze – niezależnie od liczby dzieci – będą objęte Kartą Dużej Rodziny, co da im dostęp do dodatkowych ulg i zniżek.

Skala problemu: ponad 75 tysięcy dzieci w pieczy zastępczej

Reforma ma ogromne znaczenie, gdy spojrzymy na skalę problemu. Według danych z 2023 roku w pieczy zastępczej umieszczonych było łącznie 75,9 tysięcy dzieci, co stanowi około 1 procent wszystkich dzieci w Polsce. Z tej liczby 58,5 tysięcy przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rocznie do systemu pieczy zastępczej trafia blisko 15 tysięcy nowych dzieci, a liczba rodzin zastępczych wynosi ponad 36 tysięcy. Te statystyki pokazują, jak ważne są planowane zmiany dla tysięcy polskich rodzin.

Ministerstwo pracuje również nad dopracowaniem Centralnego Rejestru Pieczy Zastępczej, między innymi poprzez włączenie do systemu sądów, co ma usprawnić przepływ informacji i koordynację działań.

