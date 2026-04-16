Mimo rekordowej oglądalności, TV Republika zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, co grozi zamknięciem stacji.

Dziennikarz Miłosz Kłeczek zaapelował do widzów o pilne wsparcie, wskazując na dramatyczny spadek wpływów.

Paradoksalnie, TV Republika jest liderem oglądalności, wyprzedzając TVN24 i TVP Info, ale brakuje jej stabilnego finansowania.

Czy wsparcie widzów wystarczy, by uratować stację i co to oznacza dla przyszłości niezależnych mediów?

To rzadko spotykana sytuacja w polskiej telewizji. Mimo rosnącej oglądalności TV Republika zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Na antenie padły mocne słowa o możliwych kłopotach z utrzymaniem działalności.

– Jak tak dalej pójdzie, to do końca miesiąca nie dociągniemy – powiedział wprost dziennikarz stacji Miłosz Kłeczek, zwracając się do widzów z apelem o wsparcie.

Oglądalność rośnie, pieniądze nie

Z wypowiedzi Kłeczka wynika, że sytuacja TV Republika jest paradoksalna. Z jednej strony stacja notuje coraz lepsze wyniki oglądalności, z drugiej – nie przekłada się to na wpływy finansowe od widzów.

Dziennikarz pokazał na antenie wykres, który – jak przyznał – „bardzo go martwi”.

– Wykresy oglądalności nam rosną. Tylko jeden wykres nam nie rośnie – mówił, wskazując na spadające wsparcie finansowe.

Według jego słów sytuacja jest na tyle trudna, że bez reakcji widzów telewizja może mieć problem z bieżącym funkcjonowaniem.

Apel na antenie i szybka reakcja

Na antenie pojawił się bezpośredni apel do widzów o wsparcie finansowe. Kłeczek zachęcał, by sięgnąć po telefon i zeskanować kod QR prowadzący do wpłat.

– Proszę wspierać naszą telewizję – mówił, podkreślając, że nawet niewielkie kwoty mogą mieć znaczenie dla dalszego działania stacji.

Jak relacjonował później, po apelu sytuacja chwilowo się poprawiła.

– Linia ruszyła w górę – powiedział, ponownie pokazując wykres na ekranie telefonu.

Lider oglądalności z problemem

Problemy finansowe TV Republika pojawiają się w momencie, gdy stacja pozostaje jednym z liderów rynku informacyjnego. Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że w marcu TV Republika była najchętniej oglądaną stacją informacyjną w Polsce, mimo spadku widowni w porównaniu do lutego. Za nią znalazły się m.in. TVN24 i TVP Info, a dalsze miejsca zajęły wPolsce24 oraz Polsat News.

i Autor: gov.pl/ Materiały prasowe

Co dalej z TV Republika?

Wypowiedzi dziennikarza pokazują, że model finansowania oparty w dużej mierze na wsparciu widzów może być niestabilny, nawet przy wysokiej oglądalności. Na zakończenie programu Kłeczek próbował jednak tonować nastroje.

– Przetrwamy jeszcze 1,5 roku, przetrwamy wszystko – zapewnił.

Jednocześnie jego słowa sugerują, że przyszłość stacji może zależeć nie tylko od widzów, ale także od szerszych zmian na rynku medialnym i politycznym.

Media pod presją

Sytuacja TV Republika pokazuje szerszy problem rynku mediów. Wysoka oglądalność nie zawsze oznacza stabilne przychody, zwłaszcza gdy model finansowania opiera się na dobrowolnym wsparciu odbiorców.

Dla widzów oznacza to jedno – przyszłość części mediów może zależeć bezpośrednio od ich zaangażowania i gotowości do finansowego wsparcia.

Kochani, jak rozumieć słowa red. Kłeczka o tym wytrzymaniu 1,5 roku pod koniec tego nagrania? pic.twitter.com/xqiKpcLncG— Ogladam"Wiadomości",bo nie stać mnie na dopalacze2 (@OgladamW) April 15, 2026