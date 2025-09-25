Ministerstwo Finansów wstrzymuje prace nad ustawą dotyczącą fuzji PZU z Pekao SA.

Przyczyną mają być techniczne zmiany w ustawach, a nie rezygnacja z fuzji.

Fuzja miała polegać na połączeniu części PZU z Pekao SA poprzez przeniesienie majątku.

Ministerstwo Finansów prosi o wstrzymanie prac nad ustawą o fuzji Pekao i PZU

Ministerstwo Finansów i Gospodarki złożyło oficjalny wniosek o wstrzymanie prac nad projektem ustawy, który miał otworzyć drogę do połączenia części PZU z Pekao SA. Pismo, skierowane do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, wywołało falę spekulacji na temat przyszłości tej głośnej transakcji.

- W nawiązaniu do pisma z dnia 19 września 2025 r. zawierającego prośbę o skierowanie do rozpatrzenia projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (UD268) na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów, zwracam się z uprzejmą prośbą o wstrzymanie rozpatrywania ww. projektu ustawy - czytamy w oficjalnym piśmie ministerstwa.

Czemu resort prosi o wstrzymanie prac?

Ministerstwo Finansów nie ujawniło konkretnych powodów swojej decyzji. Jak wynika ze źródeł, na które powołuje się Business Insider, resort nie chce blokować fuzji, a jedynie wprowadzić techniczne zmiany w ustawach.

Przypomnijmy, że na przełomie lipca i sierpnia Ministerstwo Finansów aktywnie pracowało nad projektem ustawy, który miał umożliwić planowane połączenie części PZU SA z Pekao SA. Projekt ustawy precyzował, że w przypadku, gdy przejmującym podmiotem jest bank krajowy, połączenie może nastąpić wyłącznie przez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki na bank przejmujący. W zamian za to, bank przejmujący miał wydać udziały albo akcje członkom albo akcjonariuszom przejmowanej spółki.

Na początku czerwca PZU i Pekao SA podpisały memorandum o współpracy, które dotyczyło reorganizacji grupy. Planowano podział PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz spółki zależnej prowadzącej działalność operacyjną. W następnym kroku spółka holdingowa PZU miała zostać połączona z Bankiem Pekao, który miał pełnić rolę podmiotu przejmującego.

