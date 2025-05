Powody trudnej sytuacji finansowej

Główną przyczyną problemów Nissana jest spadek sprzedaży samochodów na kluczowych rynkach motoryzacyjnych - w USA i Chinach. W samych tylko Chinach w pierwszym kwartale 2025 roku sprzedaż spadła o 27 procent. Koncern nie wykorzystał sytuacji związanej z rosnącą popularnością samochodów hybrydowych w Stanach Zjednoczonych i nie dostosował się do rynku pojazdów elektrycznych.

Plan restrukturyzacyjny Re:Nissan

W ramach ogłoszonego planu Re:Nissan firma dąży do osiągnięcia dodatniego wyniku operacyjnego do końca roku finansowego 2026. Kluczowym elementem jest ograniczenie kosztów o łącznie 500 miliardów jenów (13,5 miliarda złotych) w porównaniu z rokiem 2024. Nissan planuje również zamknąć siedem fabryk, w tym zakład w Tajlandii do czerwca 2025 roku, co oznacza masowe zwolnienia grupowe.

Szczegóły zamknięć fabryk i zwolnień

Nissan planuje zmniejszyć liczbę swoich fabryk z 17 do 10 do roku fiskalnego 2027/2028. W Japonii rozważane jest zamknięcie historycznych zakładów w Oppama i Hiratsuka, które odpowiadają za około 30 procent krajowej produkcji. Dwie trzecie najnowszych zwolnień dotyczyć będzie pracowników produkcyjnych, a reszta to stanowiska w sprzedaży, administracji, badaniach oraz personel kontraktowy.

Nieudane próby współpracy

W lutym nie powiodły się negocjacje dotyczące fuzji z Hondą i Mitsubishi, co dodatkowo pogłębiło kryzys. W obliczu trudnej sytuacji, dyrektor generalny Nissana zaproponował udostępnienie globalnej sieci produkcyjnej chińskiemu partnerowi joint venture, firmie Dongfeng.

Konsekwencje zwolnień dla globalnej gospodarki

Nissan nie jest jedynym japońskim producentem samochodów zmagającym się z trudnościami - Honda Motor również przewiduje spadek zysku netto o 70,1 procent. Sytuację komplikują amerykańskie cła na importowane samochody oraz rosnąca konkurencja ze strony chińskich marek.

Masowe zwolnienia w branży motoryzacyjnej są częścią szerszego trendu restrukturyzacji, która dotyka producentów samochodów na całym świecie. Nissan utworzył specjalne biuro transformacji liczące 300 ekspertów, które ma pełne uprawnienia do podejmowania decyzji kosztowych. Firma liczy na odzyskanie rentowności i stabilizację sytuacji do 2026 roku.

