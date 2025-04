Podwójne 800 plus na kontach Polaków w kwietniu. Kogo dotyczą zmiany?

Co czeka pracowników sklepów Carrefour? Jak podaje serwis branżowy dlahandlu.pl, na początku tego roku Carrefour ogłosił zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych, które mają objąć do 340 pracowników. - Poinformowaliśmy naszych partnerów społecznych, rozpoczynając tym samym konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie szczegółowych kwestii związanych ze zwolnieniami grupowymi - informowała wówczas sieć Carrefour dodając, że w ramach dostosowania do nowej rzeczywistości rynkowej firma podejmuje różne inicjatywy, w tym przebudowę sklepów, zmniejszenie powierzchni niektórych z nich, przeglądy rentowności wraz z planami naprawczymi dla wybranych placówek. Według doniesień medialnych, zwolnienia miały dotyczyć pracowników sklepów w Warszawie i Bydgoszczy.

Apel do ambasadora Francji

Tymczasem według związków zawodowych pracowników handlu zwolnień pracowników można uniknąć. - Dochodzi do absurdalnych sytuacji, gdzie np. Carrefour zwalnia doświadczonych pracowników w jednym sklepie, a jednocześnie prowadzi zewnętrzną rekrutację do innego sklepu w pobliżu - wskazuje Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Handlu NSZZ Solidarność cytowany przez serwis dlahandlu.pl. I dodaje, że we Francji Carrefour uchodzi za firmę dbającą o swoich pracowników i dialog społeczny. Tymczasem w Polsce sieć zwalnia pracowników z wieloletnim stażem bez dodatkowych zabezpieczeń socjalnych. O działaniach sieci handlowej, na jakie wskazują związkowcy, chcieli zawiadomić pana ambasadora o tej sytuacji.

