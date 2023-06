Produkują jabłka od 111 lat. Zostali pozwani przez Apple

Waloryzacja 500 plus. Polacy masowo dzwonią do ZUS

Apple pozywa szwajcarskich producentów jabłek

Szwajcarska firma Les Fruits Suisses od ponad 111 lat zajmuje się produkcją owoców. Logo tej firmy to czerwone jabłko z białym krzyżem. Ten znak szwajcarskiej firmy "nie podoba się Apple, które usilnie stara się zdobyć wyłączne prawo do posługiwania się logo z jabłkiem na terenie Szwajcarii" – pisze portal telepolis.pl. Najciekawsze jest to, że oba znaki trudno pomylić. Logo Les fruits Suisses przedstawia jabłko, nie nadgryzione, ma kolor czerwony i do tego wkomponowany charakterystyczny krzyż.

- "Trudno nam to zrozumieć, ponieważ Apple nie stara się chronić swojego nadgryzionego jabłka. Ich celem jest posiadanie praw do pospolitego jabłka, które jest czymś uniwersalnym i powinno być dostępne dla wszystkich"– komentuje dyrektor Les fruits Suisses, Jimmy Marietoz.

To nie pierwszy pozew Apple w obronie wizerunku

Apple już w 2017 roku protestowała przeciw piktogramowi przedstawiającego odmianę jabłek Granny Smith - pisze telepolis.pl. Szwajcarski Instytut Własności Intelektualnej jesienią ubiegłego roku przyznał jej rację, tyle że zawęził ochronę znaku do konkretnych kategorii produktowych, z elektroniką na czele.

Z kolei w 2010 roku Apple odniósł zwycięstwo, pozasądowo nakłaniając małą spółdzielnię spożywczą do rezygnacji z symbolu jabłka nadgryzionego. Za to w roku 2012 to spółka zapłaciła karę - 21 mln dol. na rzecz Kolei Federalnych za skopiowanie zegara. Jak wskazuje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Apple próbował już zastrzec wizerunek jabłka na całym świecie. Gigant działa w tej kwestii od 2017 roku. W Japonii, Turcji, Izraelu oraz Armenii Apple udało się uzyskać prawa własności intelektualnej do owocu.

