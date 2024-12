Wielki "Egzamin Rządu" Donalda Tuska! Premiera o godz. 21:00 na YouTube

Zapowiedź programu

We wtorek 10 grudnia o 21.00 zapraszamy na program specjalny "Egzamin Rządu". Gośćmi Huberta Biskupskiego będą Marek Jakubiak - Wolni Republikanie, prof. Kazimierz Kik - politolog, Ewa Szymanowska - Polska 2050 i Łukasz Warzecha - Do Rzeczy, którzy będą oceniać sukcesy i porażki rządu Donalda Tuska. Oglądaj na żywo! Program można oglądać na kanale "Super Expressu" na platformie You Tube. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w programie poprzez komentowanie i zadawanie pytań w sekcji "komentarze". Zapowiada się wieczór pełen emocji.

