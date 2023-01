Program Pierwsze Mieszkanie. Komu i od kiedy rząd dopłaci do kredytu? Znamy szczegóły

Rząd chce mieć dostęp do naszych maili i komunikatorów. To zgodne z prawem?

Program Pierwsze Mieszkanie zbliża się wielkimi krokami!

Zapowiedziany w połowie grudnia program Pierwsze Mieszkanie, miałby ruszyć od 1 lipca 2023 r. Jest on skierowany do osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Zgodnie z zapowiedziami MRiT program będzie zawierać dwa elementy. Pierwszym z nich jest "bezpieczny kredyt 2 proc.". Będzie mogła go uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i "pierwszego mieszkania" spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

"Mamy przygotowany projekt ustawy, który skierowaliśmy do wpisu do wykazu prac rządowych" - powiedział w ubiegłym tygodniu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. "W związku z tym postępujemy zgodnie z planem" - dodał.

Jak wynika z założeń programu budżet państwa przez 10 lat ma dopłacać różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po pięciu latach), a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł na lokale na rynku pierwotnym i wtórnym.

Program #PierwszeMieszkanie to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce i Europie! ✅Jeden z jego filarów to dopłata do kredytu mieszkaniowego, czyli pomoc w zapewnieniu własnego M i stabilizacji kolejnym pokoleniom Polaków. Więcej na https://t.co/kCP5PzvySV#BezpiecznyKredyt2% pic.twitter.com/JwMZALq3WP— Ministerstwo Rozwoju i Technologii (@MRiTGOVPL) December 17, 2022

