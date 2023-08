Program Pierwsze Mieszkanie. Konto Mieszkaniowe w ofercie PKO Banku Polskiego

- Własne mieszkanie to marzenie wielu Polaków i jako największy bank w kraju chcemy ułatwiać im jego realizację. Konto Mieszkaniowe to dobra propozycja dla osób, które chcą zacząć systematycznie oszczędzać na pierwsze własne „M” lub na pierwsze mieszkanie dla swojego dziecka. Ogromne zainteresowanie Bezpiecznym kredytem 2% spowodowało, że postanowiliśmy przyspieszyć wprowadzenie do oferty banku drugiego elementu programu Pierwsze Mieszkanie, czyli Konta Mieszkaniowego. Misją i celem PKO Banku Polskiego jest bowiem dostarczanie klientom usług, które odpowiadają na ich bieżące potrzeby. Konto Mieszkaniowe, to kolejne rozwiązanie w obszarze kredytów hipotecznych – po programie Mieszkanie bez wkładu własnego, w które PKO Bank Polski jest zaangażowany – podkreśla Dariusz Szwed, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.