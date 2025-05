Brakuje chętnych do pracy na kasie! Rekrutacja dla sklepów coraz trudniejsza

AI prędko nie zastąpi naszej pracy? Tylko 1 na 10 firm jest gotowa do jego wdrożenia

Nie złożyłeś tego dokumentu do ZUS? Dzisiaj mija termin ważny!

Westinghouse: reaktor AP 1000 dla Polski gotowy

Westinghouse zakończył prace nad projektem reaktora AP1000 przeznaczonego dla Polski. Jak podkreśla Lou Martinez Sancho, wiceprezes ds. rozwoju technologii:- „Technologia i pełna dokumentacja reaktora AP1000 przeszły proces licencjonowania w USA i są sprawdzone. Dokumentacja projektowa jest, jak to mówimy w branży, +zamrożona+ i gotowa do wdrożenia.”

Firma zaznacza, że nie będzie już modyfikować podstawowej konstrukcji ani systemów bezpieczeństwa, co ograniczy ryzyko związane z ewentualnymi zmianami dokumentacji.

Budowa modułowa i cyfrowa dokumentacja

Konstrukcja AP1000 składa się z 52 głównych modułów, które będą prefabrykowane i montowane na placu budowy. Projekt dla Polski jest całkowicie zdigitalizowany. Westinghouse przewiduje jedynie optymalizacje w zakresie montażu, wykorzystując m.in. sztuczną inteligencję.

- „Jesteśmy jednak otwarci na optymalizacje związane z procesami budowy i montażu. Stale doskonalimy się, optymalizujemy procesy i wprowadzamy innowacje” – zaznaczyła Sancho.

Sprawdzona technologia

AP1000 nie jest już projektem prototypowym – działa sześć reaktorów tego typu w USA i Chinach. Polska skorzysta z doświadczeń tych instalacji, co znacząco zwiększy bezpieczeństwo i efektywność.

„Polska może bezpośrednio skorzystać z danych i wniosków wyciągniętych z pracujących elektrowni jądrowych z AP1000” – mówi przedstawicielka firmy.

Westinghouse zbudowało pierwszy na świecie komercyjny reaktor, uruchomiony w USA w 1957 r. Od tego czasu powstał szereg konstrukcji, aż po ap1000 zaliczany do generacji iii+. „pełne zaprojektowanie nowego reaktora jądrowego od podstaw, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i licencji to średnio okres od 20 do 25 lat.

Kiedy ruszy budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce?

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej ruszy na Pomorzu, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Inwestorem będzie Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). W planie jest budowa trzech bloków po 1110 MW każdy, a pierwszy beton zostanie wylany w 2028 roku. Rozpoczęcie pracy pierwszego bloku planowane jest na 2036 rok.

Westinghouse wyraził również chęć udziału w budowie drugiej elektrowni, choć partner nie został jeszcze wybrany.

Andrzej Domański IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.