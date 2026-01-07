Prokuratura zajęła się zawiadomieniem Obajtka w sprawie Orlenu. Nie będzie zadowolony

Umorzenie śledztwa wszczętego po zawiadomieniu Daniela Obajtka dotyczącego potencjalnych nieprawidłowości w Orlenie.

Prokuratura nie znalazła znamion przestępstwa w działaniach obecnego zarządu.

Spadek zysków Orlenu w 2024 roku tłumaczony czynnikami ekonomicznymi i księgowymi.

Orlen złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw przez poprzedni zarząd.

Prokuratura umorzyła śledztwo po zawiadomieniu daniela Obajtka

Zawiadomienie, w którym obecnie eurodeputowany PiS Daniel Obajtek odnosił się do kondycji Orlenu (którego wcześniej był prezesem) i decyzji obecnego zarządu, wpłynęło do Prokuratury Krajowej w grudniu 2024 roku. Sprawa, ze względu na siedzibę i główny zakład produkcyjny Orlenu w Płocku, została przekazana do tamtejszej Prokuratury Okręgowej.

Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej, Bartosz Maliszewski, poinformował o wydaniu postanowienia o umorzeniu śledztwa z powodu braku znamion przestępstwa. W trakcie blisko rocznego postępowania przesłuchano wielu świadków i zgromadzono obszerną dokumentację dotyczącą obszarów działalności Orlenu, które wskazał były prezes.

Śledztwo nie potwierdziło tezy zawartej w zawiadomieniu, jakoby spadek zysku w 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego był wynikiem błędnych decyzji obecnego zarządu Orlenu. Prokurator zaznaczył, że z ustaleń wynika, iż przyczyną spadku zysku była obiektywna sytuacja, w tym globalne warunki ekonomiczne i kwestie związane z zapisami księgowymi.

Rozmówca PAP podkreślił, że śledztwo zostało umorzone w całości, bez wyłączenia jakichkolwiek materiałów do odrębnego postępowania.

Na jakiej podstawie Daniel Obajtek kierował wniosek do prokuratury?

Prokuratura Okręgowa w Płocku, informując w styczniu 2025 roku o wszczęciu postępowania, zaznaczyła, że w ramach czynności sprawdzających przesłuchano Daniela Obajtka, który stwierdził, że aktualny zarząd prowadzi spółkę w sposób prowadzący do straty majątkowej w wielkich rozmiarach.

Orlen w publicznych komunikatach informował o zmniejszonym zysku, niższym o 17 mld zł za trzeci kwartał 2024 roku w porównaniu do roku wcześniejszego. W związku z tym, oraz z powodu braku możliwości zweryfikowania okoliczności podanych przez zawiadamiającego w inny sposób niż poprzez procesowe wszczęcie śledztwa, podjęto decyzję o jego rozpoczęciu w związku z podejrzeniem wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym przez osoby zarządzające spółką akcyjną Orlen.

Zakres śledztwa obejmował okres od kwietnia do grudnia 2024 roku. Ze względu na charakter działalności Orlenu, jako spółki z udziałem Skarbu Państwa, czynności powierzono delegaturze ABW w Bydgoszczy.

W listopadzie 2024 roku Orlen informował, że po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 4 mld 561 mln zł, zysk netto Grupy Orlen za 9 miesięcy 2024 roku wyniósł 3 mld 12 mln zł i był niższy o 17 mld 34 mln zł rok do roku. W grudniu 2024 roku Daniel Obajtek ogłosił, że złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez obecny zarząd Orlenu, polegającego na działaniu na szkodę spółki, w tym poprzez zaniechanie inwestycji.

Orlen zapowiedział cywilne pozwy wobec poprzednich władz spółki

W tym samym czasie Orlen, z zarządem kierowanym przez prezesa Ireneusza Fąfarę, zapowiedział cywilne pozwy odszkodowawcze wobec poprzednich władz spółki, których działania miały skutkować powstaniem szkód w mieniu. Źródłem roszczeń miały być sprawy dotyczące zaniżania cen paliw, dokonywania nieuzasadnionych wydatków na podstawie umów sponsoringowych i darowizny, a także nieuzasadnionych wydatków reprezentacyjnych i niekorzystnych decyzji inwestycyjnych. Podstawą były wyniki ponad 50 audytów i kontroli dotyczących działalności Orlenu za poprzedniego zarządu.

Kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu w październiku 2025 roku zdecydowało o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Daniela Obajtka i Michała Roga z poprzedniego zarządu spółki. Projekty uchwał w tej sprawie wniosły obecne władze. Dotyczyło to m.in. ponoszenia z majątku spółki wydatków na cele prywatne, niezwiązane z pełnioną funkcją, oraz nieprawidłowego prowadzenia i braku należytego nadzoru nad polityką cen sprzedaży paliw na polskim rynku w drugiej połowie 2023 roku, polegającego na bezzasadnym zaniżaniu cen hurtowych.

Daniel Obajtek był prezesem Orlenu od lutego 2018 roku do lutego 2024 roku, a Michał Róg członkiem zarządu od września 2018 roku do lutego 2024 roku.

Z danych Orlenu wynika, że do połowy grudnia 2025 roku spółka skierowała kilkadziesiąt zawiadomień o możliwości popełniania przestępstw przez poprzedni zarząd i jego menedżerów. Prowadzonych było około 30 śledztw w sprawach nieprawidłowości, do których dochodziło w spółce od 2018 do 2024 roku, gdy prezesem był Daniel Obajtek.

