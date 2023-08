i Autor: TOMASZ RADZIK SE / EAST NEWS / MAREK KUDELSKI SUPER EXPRESS

Piwo

Promocja piwa w Biedronce trafi do prokuratury? „Rozpijanie pijaków w maryjne święto”

Aktywista Jan Śpiewak znany ze swojej antyalkoholowej krucjaty zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury na zarząd Biedronki! Powodem tego jest weekendowa promocja piwa w sieci Biedronka. Zdaniem aktywisty dla sieci sklepów "maryjne święto to okazja do rozpijania polskiego społeczeństwa".