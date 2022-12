Promocja w Biedronce znów zwali was z nóg! Mnóstwo piw za darmo

Biedronka – najlepsza promocja na piwo

Promocja na darmowe piwo w Biedronce stała się już kultowa. W sobotę 26 listopada powraca w wydaniu „15 plus 15 gratis”. Kolejne wprowadzenie do sklepów promocji na piwo to odpowiedź na oczekiwania wielu klientów. Tym razem w promocji jest piwo Heineken Silver. To najbardziej orzeźwiająca nowość tego sezonu .Heineken Silver to oferta dla klientów , którzy poszukują lżejszych i mniej goryczkowych piw. Powstaje w zupełnie unikalny sposób – leżakując przez co najmniej 3 dni w temperaturze -1 stopnia Celsjusza nabierając swoich wyjątkowych właściwości. Ma łagodny smak i zawartość alkoholu na poziomie 4 proc. Do warzenia nowego wariantu Heinekena wykorzystany został jęczmień ze zrównoważonych upraw.

Promocja na piwo w Biedronce 15 + 15 gratis

Piwo Heineken Silver sprzedawane jest w promocji w opakowaniach zawierających 15 sztuk piwa w butelce o pojemności 0,5 l. Przy zakupie 2 piętnastopaków na jednym paragonie otrzymujemy rabat o wartości jednego opakowania, czyli za darmo dostaniemy aż 15 piw. Limit 2 paki (maks. 1 gratis. Do skorzystania z promocji konieczna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja Biedronka. Oferta obowiązuje tylko 26 listopada, produkty są dostępne do wyczerpania zapasów.

