Olbrzymia promocja w Lidlu. Chryzantemy za 1 gr, darmowe znicze!

Promocja na znicze w Lidlu

Jeszcze tylko w sobotę 28 października jest aktualna promocja „8 w cenie 4” na wszystkie znicze. W ramach oferty, na każdą z 8 sztuk zakupionych zniczy nalicza się rabat w wysokości 50 proc! Limit wynosi 24 sztuki na paragon. W przypadku przekroczenia tej liczby każdy kolejny znicz będzie sprzedawany w regularnej cenie. Wśród zniczy dostępnych w sklepach Lidl znajdują się m.in.:

* Znicz z krzyżem szklany z wkładem parafinowym o czasie palenia 50 h,

* Klasyczne małe znicze Luna szklane zalewane o czasie palenia 30 h w kolorze czerwonym lub białym

* Znicz Kula szklany z wkładem parafinowym o czasie palenia 40 h lub 60 h w zależności od rozmiaru

* Znicz Caritas z wkładem parafinowym o czasie palenia 30 h

* Znicz Latarnia szklany z wkładem parafinowym.

W promocji Lidla mamy też wkłady parafinowe. Aby skorzystać z promocji "15+5 gratis", trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Na jeden kupon można kupić maksymalnie 20 wkładów. Wkłady pasują do zniczy Opal, Kalia, Kapliczka, Kula mała, a także do większych lampek.

Chryzantemy za 1 grosz

W ofercie Lidla znajdziemy też jeszcze jeden hit –chryzantemy za 1 grosz . Zasady promocji są następujące: jeżeli kupimy trzy doniczki, za jedną z nich zapłacimy tylko grosik. Rabatem objęta zostanie najtańsza sztuka. Ta promocja potrwa dłużej, bo aż do wtorku 31 października 2023 roku. Na klientów czekają polskie kwiaty w doniczkach w przeróżnych kolorach m.in. żółtych, czerwonych, różowych i białych. Do wyboru mamy kwiaty w donicach 13-21 cm. Można mieszać dowolnie.

