Znicze za grosze w popularnym dyskoncie. Jedynie 2,39 zł za znicz

Aldi – promocje na znicze 2023

Oferta na Wszystkich Świętych pojawiła się już od 30 września we wszystkich sklepach Aldi. Sieć przygotowała szeroki asortyment - dekoracje, znicze, wkłady, okolicznościowe kwiaty w donicach, stroiki czy preparaty do czyszczenia nagrobków. W tym roku najtańszy szklany znicz polskiej produkcji klienci kupią za 2,49 zł. W ofercie pojawią się znicze o zróżnicowanym czasie palenia. W tym roku ceny są wyjątkowo konkurencyjne. Najtańszy wkład parafinowy o czasie palenia do 30 godzin dostępny jest już od 2,39 zł. Wkład olejowy, który zapewnia światło przez około 72 godziny można nabyć za 4,49 zł. Szklane znicze dostępne są w przedziale cenowym od 2,49 zł do 27,99 zł, co pozwala na dostosowanie zakupów do indywidualnych preferencji i budżetu.

Aldi – promocje na wiązanki

W promocji Aldi dostępne są także wieńce, wianki i wiązanki wykonane z trwałych sztucznych kwiatów. To rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie trwałość dekoracji oraz odporność na różne warunki atmosferyczne. Klienci mogą kupić zarówno sztuczne kwiaty i wiązanki, jak i gotowe bukiety ze świeżych roślin, które staną się piękną ozdobą grobów bliskich. W tym roku kwiaty nagrobkowe można kupić w Aldi już od 9,99 zł (bukiet chryzantem 37 cm). Ceny wiązanek ze sztucznych kwiatów zaczynają się już od 29,99 zł. Dodatkowo, w ofercie pojawią także środki do czyszczenia płyt nagrobnych od 6,99 zł.

QUIZ PRL. Święta Państwowe w PRL Pytanie 1 z 10 Obchodzone centralnie Dożynki były ukłonem władzy w stronę: wsi WSI CSO (Centrali Spółdzielni Ogrodniczych) Dalej