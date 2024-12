Ceny karpia w Lidlu

Tradycyjny karp to niezastąpiony element świątecznego stołu. Sieci handlowe w okresie przedświątecznym oferują karpia w rozmaitych wariantach. Lidl Polska zapewnia, że oferuje 100% polskiego karpia w atrakcyjnych cenach. "Ze względu na codziennie realizowane dostawy do sklepów, produkt wyróżnia się świeżością. Co ważne, karp, pochodzący w 100% z Polski, będzie dostępny w sklepach Lidl Polska aż do samych Świąt Bożego Narodzenia" - podkreśla sieci w komunikacie.

Obecnie w sklepach Lidl Polska dostępne są dwa rodzaje karpia: nacinany filet od czwartku [19.12.2024], oferowany w cenie 5,99 zł/ 100 g) oraz karp w płatach ze skórą oferowany w ramach specjalnej akcji promocyjnej – użytkownicy aplikacji Lidl Plus od czwartku [19.12.2024], do niedzieli [22.12.2024], mogą skorzystać z kuponu, dzięki któremu kupią ten produkt aż o 63% taniej – 1,99 zł/100 g (zamiast 5,49 zł/100 g przed obniżką). Bez aplikacji Lidl Plus karp w płatach ze skórą będzie oferowany w równie atrakcyjnej cenie – o 47% taniej, czyli 2,89 zł/100 g (zamiast 5,49 zł/100 g) przed obniżką.

Targ Rybny Lidla

Jednak to nie wszystko, co jeszcze jest dostępne na Targu Rybnym Lidla! Hitem oferty jest filet łososia atlantyckiego ze skórą, który po aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus od soboty, 21.12, do niedzieli, 22.12, będzie oferowany 37% taniej, czyli za 49,90 zł/1 kg (zamiast 79,60 zł przed obniżką).

Poza tym w ofercie od czwartku [19.12.2024], dostępny będzie matjas holenderski (15,99 zł/ 130 g/1 opak.), steki z tuńczyka żołtopłetwego wędzonego na zimno (9,99 zł/100 g), filety sandacza ze skórą (6,49 zł/100 g) praz polędwicę XXL dorsza atlantyckiego (7,49 zł/100 g) oraz filet pstrąga tęczowego ze skórą (5,99 zł/100 g).